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STE1010/70
Lyginimo prekių ženklas
Nuimamas 1,8 l vandens bakelis
Kompaktiškas dizainas
2 garo srauto nustatymai
32 g/min. nepertraukiami garai
Pašalina iki 99,9 % bakterijų*
Didelį 1,8 l vandens bakelį galima nuimti ir lengvai papildyti, kad galėtumėte ilgai garinti be jokių kliūčių.
Garo generatorius gamina 32 g/min. galingą nepertraukimą garo srautą, kad lengvai išlygintų drabužius.
Pasirinkite pageidaujamą garo srauto nustatymą nuo mažo iki didelio idealiems rezultatams su skirtingais audiniais.
Atsiliepimai
Trečiosios šalies institutas patikrino E. Coli , S. Aureus, C. Albicans ir erkučių kiekį ant medvilnės, naudojant 10 sekundžių garinimo laiką.