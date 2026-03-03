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  • Lengvas lyginimas kasdien
  • Lengvas lyginimas kasdien

3000 serijos pastatomas garintuvasSu pakreipiama „StyleBoard“

STE3160/30

Lengvas lyginimas kasdien
Praleiskite mažiau laiko lygindami savo drabužius, o daugiau laiko juos dėvėdami, su „Philips“ 3000 serijos pastatomu garintuvu. Dėl tvirtos integruotos „StyleBoard“ lentos ir didelės nusmailintos garintuvo galvutės lengvai išlyginsite susiglamžiusius drabužius.
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Lyginimo prekių ženklas

Pakreipiama „StyleBoard“ geresniems rezultatams pasiekti

Lengvas lyginimas kasdien

  • Pakreipiama „StyleBoard“ lenta

  • 3 garų nustatymai

  • Smaila garų plokštelė

  • 2000 W galia

Pakreipiama „StyleBoard“ geresniems rezultatams pasiekti

Pakreipiama „StyleBoard“ geresniems rezultatams pasiekti

Pakreipiama „StyleBoard“ yra patikima atrama garinant. Tiesiog suspauskite audinį tarp garų plokštės ir atramos, kad būtų lengviau garinti ir matytumėte aiškius rezultatus nuo viršaus iki apačios.

Įkaista per mažiau nei 60 sek., todėl galite lyginti beveik iš karto

Įkaista per mažiau nei 60 sek., todėl galite lyginti beveik iš karto

Pastatomas garintuvas paruošiamas naudoti greičiau nei per 60 sekundžių, todėl jis idealiai tinka paskutinės minutės aprangos pasirinkimams.

Sunaikina 99,9 % bakterijų*, atgaivina audinį ir pašalina kvapus

Sunaikina 99,9 % bakterijų*, atgaivina audinį ir pašalina kvapus

3000 serijos prietaisai ne tik išlygina drabužius, bet ir juos atgaivina (taip pat minkštus baldus, užuolaidas ir žaislus) bei pašalina kvapus ir sunaikina iki 99,9 % bakterijų*.

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandė trečiosios šalies institutas dėl E. Coli, S. Aureus, C. Albicans po 1 min. garinimo