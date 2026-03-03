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STE3160/30
Lyginimo prekių ženklas
Pakreipiama „StyleBoard“ lenta
3 garų nustatymai
Smaila garų plokštelė
2000 W galia
Pakreipiama „StyleBoard“ yra patikima atrama garinant. Tiesiog suspauskite audinį tarp garų plokštės ir atramos, kad būtų lengviau garinti ir matytumėte aiškius rezultatus nuo viršaus iki apačios.
Pastatomas garintuvas paruošiamas naudoti greičiau nei per 60 sekundžių, todėl jis idealiai tinka paskutinės minutės aprangos pasirinkimams.
3000 serijos prietaisai ne tik išlygina drabužius, bet ir juos atgaivina (taip pat minkštus baldus, užuolaidas ir žaislus) bei pašalina kvapus ir sunaikina iki 99,9 % bakterijų*.
Atsiliepimai
Išbandė trečiosios šalies institutas dėl E. Coli, S. Aureus, C. Albicans po 1 min. garinimo