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Kompaktiškas ir sulankstomas
Parengiamas naudoti maždaug per 30 sek.
1000 W, iki 20 g/min.
Nereikia lyginimo lentos
Mūsų rankinis 3000 serijos drabužių garintuvas yra lengvas, kompaktiškas ir sulankstomas, kad būtų paprasta ir patogu naudoti ir laikyti, ir kad drabužiai būtų gaivūs bet kada ir bet kur. Tai jūsų tobulas partneris norint lengvai ir greitai išlyginti drabužius namuose ar kelionėje.
Parengiamas garinti vos per 30 sek. Lemputė nurodo, kai prietaisas paruoštas ir galite pradėti, tad ilgai netruksite. Jokio laukimo, jokio vargo.
Mūsų rankinis drabužių garintuvas tiekia iki 20 g/min. nepertraukiamų garų, nes jo galia yra 1000 W. Greitam ir patogiam garinimui.
4.3
iš 5
39
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
Ellen...
09/12/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Виріб має зручну форму, легкий у використанні.
Гарний, зручний, легкий у використанні, користуватись таким відпарювачем легко, комфортно та просто. Мені дуже сподобалося, раджу всім скористатися залишитесь задоволені.
Argumentai už
Сподобалося у використанні
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
KriS_27
01/04/2022
Україна
Philips darbuotojas
Дуже легкий та компактний
[Employee of philipsglobal] Довго думала купувати чи ні, але не помилилася з вибором. Цей відпарювач зручно брати з собою у подорожі , так як він легкий і ще й складається!) Та навіть вдома це гарне доповнення до звичайної праски , так як з ним можна за лічені хвилини відпарити сорочки , футболки та навіть верхній одяг! Дуже задоволена покупкою)
Argumentai už
Швидко нагрівається , займає мало місця .
Argumentai prieš
як для мене , то недоліків немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Iri₴ka
08/02/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Незаменимая вещь
Так как я не люблю утюжить, от слова "СОВСЕМ", а в моем гардеробе появилось больше вещей из хб ткани, с объёмными рукавами, сборками, которые быстро мнуться, и не проглаживаются утюгом, решила поискать альтернативу. Остановилась на этом отпаривателе. И он просто стал моим другом)) Хорошо разглаживает как тонкие ткани рубашек, блузок, так и плотный джинс и трикотаж, довольно за короткое время. Покупкой очень довольна, беру теперь его с с собой везде в поездки, удобный и компактный
Argumentai už
100%
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Išbandyta 10 sekundžių stacionariai su išorinėmis kūno bakterijomis „Escherichia coli 8099“, „Staphylococcus aureus“, ATCC (Amerikos kultūrų tipų kolekcija) 6538, „Candida albicans ATCC 10231“.