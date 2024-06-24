30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Lyginimo prekių ženklas
Kompaktiškas ir sulankstomas
Parengiamas naudoti maždaug per 30 sek.
1000 W, iki 20 g/min.
Nereikia lyginimo lentos
Mūsų rankinis 3000 serijos drabužių garintuvas yra lengvas, kompaktiškas ir sulankstomas, kad būtų paprasta ir patogu naudoti ir laikyti, ir kad drabužiai būtų gaivūs bet kada ir bet kur. Tai jūsų tobulas partneris norint lengvai ir greitai išlyginti drabužius namuose ar kelionėje.
Parengiamas garinti vos per 30 sek. Lemputė nurodo, kai prietaisas paruoštas ir galite pradėti, tad ilgai netruksite. Jokio laukimo, jokio vargo.
Mūsų rankinis drabužių garintuvas tiekia iki 20 g/min. nepertraukiamų garų, nes jo galia yra 1000 W. Greitam ir patogiam garinimui.
5.0
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Uliana_U
24/06/2024
Україна
Akcijos dalis
Швидке відпарювання
Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)
Argumentai už
Якісна робота
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Kara88
21/06/2024
Україна
Akcijos dalis
Ідеальний помічник по догляду за одягом !
Дцже зручний,компактний і легкий у використанні відпарювач - мій незмінний супутник у відрядженнях і відпустках. Прасує без дошки , нагрівається швидко, бережний до будь-якої тканини. Рекомендую !
Argumentai už
Компактний, легкий, добре прасує будь-які тканини
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
TantymVerde
17/06/2024
Україна
Akcijos dalis
Компактний і зручний відпарювач
Класний варіант щоб брати з собою чи зранку нашвидкоруч відпарити одяг. Ручка згинається, робиться доволі компактним. Резервуар для води зʼємний, мені вистачає на дві сорочки. Пара потужна, розгладжує навіть джинс на ура.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Išbandyta 10 sekundžių stacionariai su išorinėmis kūno bakterijomis „Escherichia coli 8099“, „Staphylococcus aureus“, ATCC (Amerikos kultūrų tipų kolekcija) 6538, „Candida albicans ATCC 10231“.