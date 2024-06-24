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  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas

3000 serijaRankinis drabužių garintuvas

STH3010/30

5
| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
Mūsų rankinis 3000 serijos drabužių garintuvas yra lengvas, kompaktiškas ir sulankstomas, kad būtų paprasta ir patogu naudoti ir laikyti, ir kad drabužiai būtų gaivūs bet kada ir bet kur. Tai jūsų tobulas partneris norint lengvai ir greitai išlyginti drabužius namuose ar kelionėje.
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Lengvas rūbų lyginimas tiek namuose, tiek keliaujant

Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas

  • Kompaktiškas ir sulankstomas

  • Parengiamas naudoti maždaug per 30 sek.

  • 1000 W, iki 20 g/min.

  • Nereikia lyginimo lentos

Kompaktiškas ir sulankstomas drabužių garintuvas, paprasta naudoti ir laikyti

Kompaktiškas ir sulankstomas drabužių garintuvas, paprasta naudoti ir laikyti

Mūsų rankinis 3000 serijos drabužių garintuvas yra lengvas, kompaktiškas ir sulankstomas, kad būtų paprasta ir patogu naudoti ir laikyti, ir kad drabužiai būtų gaivūs bet kada ir bet kur. Tai jūsų tobulas partneris norint lengvai ir greitai išlyginti drabužius namuose ar kelionėje.

Parengiamas naudoti vos per 30 sek.

Parengiamas naudoti vos per 30 sek.

Parengiamas garinti vos per 30 sek. Lemputė nurodo, kai prietaisas paruoštas ir galite pradėti, tad ilgai netruksite. Jokio laukimo, jokio vargo.

1000 W ir iki 20 g/min. nepertraukiamų garų

1000 W ir iki 20 g/min. nepertraukiamų garų

Mūsų rankinis drabužių garintuvas tiekia iki 20 g/min. nepertraukiamų garų, nes jo galia yra 1000 W. Greitam ir patogiam garinimui.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

24/06/2024

Україна

Україна

Швидке відпарювання

Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)

Argumentai už

Якісна робота

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

21/06/2024

Україна

Україна

Ідеальний помічник по догляду за одягом !

Дцже зручний,компактний і легкий у використанні відпарювач - мій незмінний супутник у відрядженнях і відпустках. Прасує без дошки , нагрівається швидко, бережний до будь-якої тканини. Рекомендую !

Argumentai už

Компактний, легкий, добре прасує будь-які тканини

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

17/06/2024

Україна

Україна

Компактний і зручний відпарювач

Класний варіант щоб брати з собою чи зранку нашвидкоруч відпарити одяг. Ручка згинається, робиться доволі компактним. Резервуар для води зʼємний, мені вистачає на дві сорочки. Пара потужна, розгладжує навіть джинс на ура.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandyta 10 sekundžių stacionariai su išorinėmis kūno bakterijomis „Escherichia coli 8099“, „Staphylococcus aureus“, ATCC (Amerikos kultūrų tipų kolekcija) 6538, „Candida albicans ATCC 10231“.