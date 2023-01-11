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  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
  • Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas

3000 serijaRankinis drabužių garintuvas

STH3010/70

4.8
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas
Mūsų rankinis 3000 serijos drabužių garintuvas yra lengvas, kompaktiškas ir sulankstomas, kad būtų paprasta ir patogu naudoti ir laikyti, ir kad drabužiai būtų gaivūs bet kada ir bet kur. Tai jūsų tobulas partneris norint lengvai ir greitai išlyginti drabužius namuose ar kelionėje.
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Lyginimo prekių ženklas

Lengvas rūbų lyginimas tiek namuose, tiek keliaujant

Kompaktiškas ir sulankstomas sprendimas

  • Kompaktiškas ir sulankstomas

  • Parengiamas naudoti maždaug per 30 sek.

  • 1000 W, iki 20 g/min.

  • Nereikia lyginimo lentos

Kompaktiškas ir sulankstomas drabužių garintuvas, paprasta naudoti ir laikyti

Kompaktiškas ir sulankstomas drabužių garintuvas, paprasta naudoti ir laikyti

Mūsų rankinis 3000 serijos drabužių garintuvas yra lengvas, kompaktiškas ir sulankstomas, kad būtų paprasta ir patogu naudoti ir laikyti, ir kad drabužiai būtų gaivūs bet kada ir bet kur. Tai jūsų tobulas partneris norint lengvai ir greitai išlyginti drabužius namuose ar kelionėje.

Parengiamas naudoti vos per 30 sek.

Parengiamas naudoti vos per 30 sek.

Parengiamas garinti vos per 30 sek. Lemputė nurodo, kai prietaisas paruoštas ir galite pradėti, tad ilgai netruksite. Jokio laukimo, jokio vargo.

1000 W ir iki 20 g/min. nepertraukiamų garų

1000 W ir iki 20 g/min. nepertraukiamų garų

Mūsų rankinis drabužių garintuvas tiekia iki 20 g/min. nepertraukiamų garų, nes jo galia yra 1000 W. Greitam ir patogiam garinimui.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

11/01/2023

Česká republika

Česká republika

Konečně mě baví žehlení

S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

30/12/2022

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Napařovač samozřejmě nenahradí žehličku, ale je to jednoduchý, rychlý a skladný produkt na rychlé osvěžení oblečení. Viděla jsem ho poprvé u kamarádky a líbila se mi jeho jednoduchost a funkčnost, tak jsem si napařovač také pořídila a zatím jsem moc spokojená. Napařovat oblečení baví i děti.

Argumentai už

příjemně osvěží oblečení

Argumentai prieš

nádržka je menší, stačí to jen na pár kousků oblečení, nenarovná pevnější látku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

23/12/2022

Česká republika

Česká republika

První pomoc, když není čas

Tento přístroj je skvělým pomocníkem při cestování, ale i v domácnosti, když potřebujete vyžehlit pár kousků a nechce se vám vytahovat žehlička....

Argumentai už

rychlost

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandyta 10 sekundžių stacionariai su išorinėmis kūno bakterijomis „Escherichia coli 8099“, „Staphylococcus aureus“, ATCC (Amerikos kultūrų tipų kolekcija) 6538, „Candida albicans ATCC 10231“.