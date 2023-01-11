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Kompaktiškas ir sulankstomas
Parengiamas naudoti maždaug per 30 sek.
1000 W, iki 20 g/min.
Nereikia lyginimo lentos
Mūsų rankinis 3000 serijos drabužių garintuvas yra lengvas, kompaktiškas ir sulankstomas, kad būtų paprasta ir patogu naudoti ir laikyti, ir kad drabužiai būtų gaivūs bet kada ir bet kur. Tai jūsų tobulas partneris norint lengvai ir greitai išlyginti drabužius namuose ar kelionėje.
Parengiamas garinti vos per 30 sek. Lemputė nurodo, kai prietaisas paruoštas ir galite pradėti, tad ilgai netruksite. Jokio laukimo, jokio vargo.
Mūsų rankinis drabužių garintuvas tiekia iki 20 g/min. nepertraukiamų garų, nes jo galia yra 1000 W. Greitam ir patogiam garinimui.
4.8
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Somebody1
11/01/2023
Česká republika
Konečně mě baví žehlení
S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Loli4
30/12/2022
Česká republika
Spokojenost
Napařovač samozřejmě nenahradí žehličku, ale je to jednoduchý, rychlý a skladný produkt na rychlé osvěžení oblečení. Viděla jsem ho poprvé u kamarádky a líbila se mi jeho jednoduchost a funkčnost, tak jsem si napařovač také pořídila a zatím jsem moc spokojená. Napařovat oblečení baví i děti.
Argumentai už
příjemně osvěží oblečení
Argumentai prieš
nádržka je menší, stačí to jen na pár kousků oblečení, nenarovná pevnější látku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Žehlímsnadno
23/12/2022
Česká republika
První pomoc, když není čas
Tento přístroj je skvělým pomocníkem při cestování, ale i v domácnosti, když potřebujete vyžehlit pár kousků a nechce se vám vytahovat žehlička....
Argumentai už
rychlost
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Išbandyta 10 sekundžių stacionariai su išorinėmis kūno bakterijomis „Escherichia coli 8099“, „Staphylococcus aureus“, ATCC (Amerikos kultūrų tipų kolekcija) 6538, „Candida albicans ATCC 10231“.