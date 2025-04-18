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Kompaktiškas ir sulankstomas
Parengiamas naudoti maždaug per 30 sek.
1000 W, iki 20 g/min.
Nereikia lyginimo lentos
Parengiamas garinti vos per 30 sek. Lemputė nurodo, kai prietaisas paruoštas ir galite pradėti, tad ilgai netruksite. Jokio laukimo, jokio vargo.
„Philips“ rankinis 3000 serijos drabužių garintuvas turi maišelį, naudingą keliaujant arba norint lengvai laikyti prietaisą namuose.
„Philips“ rankinis 3000 serijos prietaisas turi išimamą 120 ml vandens bakelį, kad galėtumėte be papildymo garinti iki 1 drabužio. Galite lengvai išimti garintuvo vandens bakelį ir pripildyti jį kriauklėje.
4.9
iš 5
29
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
PUT9
18/04/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Класний помічний для дому.
Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
OlesiaUA
15/07/2024
Україна
Незамінний помічник для подорожей та вдома
Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))
Argumentai už
Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі
Argumentai prieš
Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Flower321
23/06/2024
Україна
Akcijos dalis
Маленький помічник для догляду за одягом
Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.
Argumentai už
Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Išbandyta 10 sekundžių stacionariai su išorinėmis kūno bakterijomis „Escherichia coli 8099“, „Staphylococcus aureus“, ATCC (Amerikos kultūrų tipų kolekcija) 6538, „Candida albicans ATCC 10231“.