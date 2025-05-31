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Lyginimo prekių ženklas
Gležniems daiktams, raukšlėms pašalinti
Stilingas ir aptakus dizainas – lengva naudotis
Galima pasiimti į kelionę, patogu ir lengva laikyti
„Philips“ 5000 serijos rankinis drabužių garintuvas paruoštas garinti bet kada, kai prireikia. Tiesiog nustatykite galvutę garinti drabužius ant pakabos arba lygaus paviršiaus – ir garinkite. Dėl reguliuojamos pakreipiamos galvutės garintuvą lengva pasiimti į kelionę, o namuose jį galima greitai ir lengvai atidėti į šalį.
„Philips“ 5000 serijos rankinį drabužių garintuvą itin lengva naudoti, jis įkaista vos per 35 sekundes. Pamirškite didelę seną gremėzdišką lyginimo lentą – dabar jums jos nereikia. Tiesiog garinkite ir šalinkite raukšles nuo drabužių pakabindami juos ant pakabų arba ant padėdami ant lygaus paviršiaus. Viskas.
Naudodamiesi „Philips“ 5000 serijos rankiniu drabužių garintuvu galėsite atsikratyti varginančių raukšlių ant bet ko, ką galima lyginti. „Eco“ yra idealus energiją taupantis numatytasis nustatymas. Tada yra „Max“, kurį naudojant garų greitis yra didesnis, todėl jis puikiai tinka sunkiau pašalinamoms raukšlėms ir tokiems audiniams kaip medvilnė.
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Zvezdichka
31/05/2025
България
Akcijos dalis
Удобен и лесен за ползване
Бързо лесно гладене с едно движение. Прекрасен помощник при пътувания.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Paya P
30/05/2025
България
Akcijos dalis
Най-практичен, най- удобен, най- функционален
Ръчния уред за градене с пара е най- необходимият ми уред, който използвам вкъщи. Обикновено нямам време за гладене и в бързината обличам нещо просто така. Осебено пролетта, дрехите ми са предимно ризи и панталони, които е необходимо да се изгладят. Парата от уреда е толкова добра , че само с няколко погалвания дрехите ми са готови за обличане. Пестя време, но без компромиси. Благодарение на уреда серия Philips - Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара съм винаги в изряден външен вид!!! Това ми дава самочувствие и ходя с желание на работа! Харесвам всичко в този продукт и да добавя има огромна разлика от предишните му серии, които също съм използвала!
Argumentai už
Бързина и функционалност
Argumentai prieš
Обем
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Zazzza
22/05/2025
България
Akcijos dalis
Лек, удобен и функционален уред
Уредът за гладене с пара е изключително лек, което го прави лесно преносим и чудесен избор за пътуване. Парата е достатъчно силна, а чупещата се глава дава допълнително удобство при употреба.
Argumentai už
Лек и лесно преносим по време на пътуване
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Išbandyta su bakterijų / mielių tiriamaisiais kamienais: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Išbandyta su bandomosiomis dulkių erkučių rūšimis: Dermatophagoides farinae (suaugusių dulkių erkučių patinėliais ir patelėmis bei nimfomis)
1400 W galia pasiekta prijungus prietaisą prie 240 V maitinimo šaltinio. Faktinė galia gali skirtis, atsižvelgiant į maitinimo įtampą.