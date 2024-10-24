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Gležniems daiktams, raukšlėms pašalinti
Stilingas ir aptakus dizainas – lengva naudotis
Galima pasiimti į kelionę, patogu ir lengva laikyti
„Philips“ 5000 serijos rankinis drabužių garintuvas paruoštas garinti bet kada, kai prireikia. Tiesiog nustatykite galvutę garinti drabužius ant pakabos arba lygaus paviršiaus – ir garinkite. Dėl reguliuojamos pakreipiamos galvutės garintuvą lengva pasiimti į kelionę, o namuose jį galima greitai ir lengvai atidėti į šalį.
„Philips“ 5000 serijos rankinį drabužių garintuvą itin lengva naudoti, jis įkaista vos per 35 sekundes. Pamirškite didelę seną gremėzdišką lyginimo lentą – dabar jums jos nereikia. Tiesiog garinkite ir šalinkite raukšles nuo drabužių pakabindami juos ant pakabų arba ant padėdami ant lygaus paviršiaus. Viskas.
Naudodamiesi „Philips“ 5000 serijos rankiniu drabužių garintuvu galėsite atsikratyti varginančių raukšlių ant bet ko, ką galima lyginti. „Eco“ yra idealus energiją taupantis numatytasis nustatymas. Tada yra „Max“, kurį naudojant garų greitis yra didesnis, todėl jis puikiai tinka sunkiau pašalinamoms raukšlėms ir tokiems audiniams kaip medvilnė.
4.9
iš 5
19
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Saneck
24/10/2024
Україна
Стильний, потужний
Дуже подобається колір, потужність, класно відпарює та проглажує, компактний, беру часто в поїздки.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Sviat
24/10/2024
Україна
Akcijos dalis
Найшвидше прасування у моєму житті
Цей ручний відпарювач став для мене справжнім порятунком у догляді за одягом. Дуже зручно використовувати, коли немає часу діставати прасувальну дошку. Відпарювач нагрівається буквально за кілька секунд, тому можна швидко освіжити і розгладити одяг перед виходом. Навіть з щільними тканинами, як джинси, справляється на відмінно! Подобається, що він легкий і компактний — його можна легко взяти з собою в подорож. Резервуару для води вистачає на кілька речей, а потужна подача пари добре справляється навіть зі складками на делікатних тканинах. І окремо відзначу дизайн — він стильний і сучасний.
Argumentai už
швидке нагрівання, легкий і компактний, підходить для різних тканин, стильний дизайн
Argumentai prieš
Немає
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
~kvitkova~
23/10/2024
Україна
Akcijos dalis
Потужний та ергономічний
Обрала цей ручний відпарювач, бо його характеристики мені ідеально підійшли, та ще й яскравий червоний колір привабив. Хочу поділитися враженнями: по-перше, він легкий та ергономічний, зручно тримати в руках. Відпарює речі швидко і якісно, заломи та складки на речах зникають за кілька проходів. Дуже зручно, що є два знімні резервуари для води — це полегшує використання і продовжує час роботи. Рекомендую для тих, хто цінує швидкість і комфорт!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Išbandyta su bakterijų / mielių tiriamaisiais kamienais: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Išbandyta su bandomosiomis dulkių erkučių rūšimis: Dermatophagoides farinae (suaugusių dulkių erkučių patinėliais ir patelėmis bei nimfomis)
1400 W galia pasiekta prijungus prietaisą prie 240 V maitinimo šaltinio. Faktinė galia gali skirtis, atsižvelgiant į maitinimo įtampą.