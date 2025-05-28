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Gležniems daiktams, raukšlėms pašalinti
Stilingas ir aptakus dizainas – lengva naudotis
Galima pasiimti į kelionę, patogu ir lengva laikyti
„Philips“ 5000 serijos rankinis drabužių garintuvas paruoštas garinti bet kada, kai prireikia. Tiesiog nustatykite galvutę garinti drabužius ant pakabos arba lygaus paviršiaus – ir garinkite. Dėl reguliuojamos pakreipiamos galvutės garintuvą lengva pasiimti į kelionę, o namuose jį galima greitai ir lengvai atidėti į šalį.
„Philips“ 5000 serijos rankinį drabužių garintuvą itin lengva naudoti, jis įkaista vos per 35 sekundes. Pamirškite didelę seną gremėzdišką lyginimo lentą – dabar jums jos nereikia. Tiesiog garinkite ir šalinkite raukšles nuo drabužių pakabindami juos ant pakabų arba ant padėdami ant lygaus paviršiaus. Viskas.
Naudodamiesi „Philips“ 5000 serijos rankiniu drabužių garintuvu galėsite atsikratyti varginančių raukšlių ant bet ko, ką galima lyginti. „Eco“ yra idealus energiją taupantis numatytasis nustatymas. Tada yra „Max“, kurį naudojant garų greitis yra didesnis, todėl jis puikiai tinka sunkiau pašalinamoms raukšlėms ir tokiems audiniams kaip medvilnė.
5.0
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
FLORY91
28/05/2025
България
Akcijos dalis
Страхотен!
Невероятен уред! Включва се невероятно бързо,има регулираща се част,лек и удобен!Глади се лесно и не се притеснявам,че ще изгоря нещо.Парата може да се регулира ,има възможност за вертикално гладене а дъската често не е нужна.Има аксесоари а целият комплект не заема никакво място,което го прави идеален за нашите предстоящи пътувания.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Rain girl
28/05/2025
България
Akcijos dalis
Страхотен!!!
Прекрасен уред, върши чудеса за спешни случаи. Гладенето се случва бързо и лесно, освен това е много лек и удобен за работа. Подходящ е и за пътуване, защото е много компактен и не заема място!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
IvaPNV
28/05/2025
България
Akcijos dalis
Заслужава си
Страхотен уред!Гладенето освен,че е лесно е и по-забавно. Глади всякакви материи-открих дори ,че лесно мога да освежа завесите вкъщи с пара.Има аксесоари в комплекта,лесно преносим и не заема място.Силно препоръчвам!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Išbandyta su bakterijų / mielių tiriamaisiais kamienais: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Išbandyta su bandomosiomis dulkių erkučių rūšimis: Dermatophagoides farinae (suaugusių dulkių erkučių patinėliais ir patelėmis bei nimfomis)
1400 W galia pasiekta prijungus prietaisą prie 240 V maitinimo šaltinio. Faktinė galia gali skirtis, atsižvelgiant į maitinimo įtampą.