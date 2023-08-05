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1500 W galia, iki 28 g/min
„OptimalTEMP“ padas
Įkaista per 30 sekundžių
100 ml vandens bakelis
Garo plokštelė turi smailų galą, todėl galite lengvai ir tiksliai išlyginti raukšles sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip aplink sagos, apykaklės ir klostės.
Iki 28 g/min. nuolatinis stiprus srautas atpalaiduoja audinių pluoštus, todėl raukšlės greitai išlyginamos, užtikrinant nepriekaištingą išvaizdą.
100 ml nuimamas vandens bakelis garinimui be papildymo. Jei reikia, vandens bakelį lengva išimti ir papildyti garinant.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
DANTО
05/08/2023
България
Много удобен уред за гладене
Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.
Argumentai už
Лек и практичен
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Patikrinta trečiosios šalies institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų garinant 10 minutę.
Palyginti su „Philips“ GC362, remiantis vidine „Philips“ bandymų ataskaita