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  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius

7000 SeriesRankinis drabužių garintuvas

STH7020/20

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
Viskas, ką turite, dabar gali būti paruošta dėvėti akimirksniu 7000 serijos „Philips“ rankinio garintuvo dėka. Reguliuojama galvutė ir smailus garo plokštės galiukas greitai ir patogiai pašalina raukšles bet kokiu kampu, o „OptimalTemp“ apsaugo nuo sudeginimo.
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Lyginimo prekių ženklas

Patogus, greitas ir veiksmingas lyginimas garais

Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius

  • 1500 W galia, iki 28 g/min

  • „OptimalTEMP“ padas

  • Įkaista per 30 sekundžių

  • 100 ml vandens bakelis

Smailus galiukas veiksmingai pasiekia bet kurią drabužių vietą

Smailus galiukas veiksmingai pasiekia bet kurią drabužių vietą

Garo plokštelė turi smailų galą, todėl galite lengvai ir tiksliai išlyginti raukšles sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip aplink sagos, apykaklės ir klostės.

Nuolatinis garų srautas veiksmingai išlygina raukšles

Nuolatinis garų srautas veiksmingai išlygina raukšles

Iki 28 g/min. nuolatinis stiprus srautas atpalaiduoja audinių pluoštus, todėl raukšlės greitai išlyginamos, užtikrinant nepriekaištingą išvaizdą.

100 ml vandens rezervuaras, kad apranga atrodytų puikiai akimirksniu

100 ml vandens rezervuaras, kad apranga atrodytų puikiai akimirksniu

100 ml nuimamas vandens bakelis garinimui be papildymo. Jei reikia, vandens bakelį lengva išimti ir papildyti garinant.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

05/08/2023

България

България

Много удобен уред за гладене

Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.

Argumentai už

Лек и практичен

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
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Atsakomybės apribojimai

  1. Patikrinta trečiosios šalies institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų garinant 10 minutę.

  2. Palyginti su „Philips“ GC362, remiantis vidine „Philips“ bandymų ataskaita