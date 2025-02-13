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1500 W galia, iki 28 g/min
„OptimalTEMP“ padas
Įkaista per 30 sekundžių
100 ir 200 ml vandens bakeliai
Naujoviška reguliuojama galvutė reiškia, kad galite lyginti raukšles bet kokiu kampu, vertikaliai arba horizontaliai – nesvarbu, ką pasirinksite!
Garo plokštelė turi smailų galiuką, todėl galite lengvai ir tiksliai išlyginti raukšles sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip aplink sagas, apykaklės ir klostės.
Garintuvas paruošiamas naudoti vos per 30 sekundžių. Lemputė rodo, kada galite pradėti, todėl baigsite nė nemirktelėję. Idealiai tinka paskutinės minutės aprangos sprendimams.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
13
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Karuna Dáša
13/02/2025
Česká republika
vyžehlí i jemné plesové šaty
Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Miselka
05/02/2025
Slovensko
Super naparovač 👍
Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍
Argumentai už
Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie
Argumentai prieš
Ťažší
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
30/10/2022
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Skvelá možnosť EKO naparovacieho režimu
Som spokojná s naparovačom. Je to môj v poradí druhý naparovač. Oceňujem väčšiu nádobku na vodu 200ml
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Patikrinta trečiosios šalies institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų garinant 10 minutę.
Palyginti su „Philips“ GC362, remiantis vidine „Philips“ bandymų ataskaita