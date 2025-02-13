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  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius

7000 SeriesRankinis drabužių garintuvas

STH7030/10

4.9
| (13) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
Viskas, ką turite, dabar gali būti paruošta dėvėti akimirksniu „Philips“ 7000 serijos rankinio garintuvo dėka. Reguliuojama galvutė ir smailus garo plokštės galiukas greitai ir patogiai pašalina raukšles bet kokiu kampu, o „OptimalTemp“ apsaugo nuo sudeginimų.
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Lyginimo prekių ženklas

Patogus, greitas ir veiksmingas lyginimas garais

Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius

  • 1500 W galia, iki 28 g/min

  • „OptimalTEMP“ padas

  • Įkaista per 30 sekundžių

  • 100 ir 200 ml vandens bakeliai

Reguliuojama galvutė, skirta lengvai ir maloniai garinti

Naujoviška reguliuojama galvutė reiškia, kad galite lyginti raukšles bet kokiu kampu, vertikaliai arba horizontaliai – nesvarbu, ką pasirinksite!

Smailus galiukas veiksmingai pasiekia bet kurią drabužių vietą

Garo plokštelė turi smailų galiuką, todėl galite lengvai ir tiksliai išlyginti raukšles sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip aplink sagas, apykaklės ir klostės.

Paruošiamas lyginti vos per 30 sek.

Garintuvas paruošiamas naudoti vos per 30 sekundžių. Lemputė rodo, kada galite pradėti, todėl baigsite nė nemirktelėję. Idealiai tinka paskutinės minutės aprangos sprendimams.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

13

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

13/02/2025

Česká republika

Česká republika

vyžehlí i jemné plesové šaty

Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

05/02/2025

Slovensko

Slovensko

Super naparovač 👍

Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍

Argumentai už

Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie

Argumentai prieš

Ťažší

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

30/10/2022

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Skvelá možnosť EKO naparovacieho režimu

Som spokojná s naparovačom. Je to môj v poradí druhý naparovač. Oceňujem väčšiu nádobku na vodu 200ml

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

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Atsakomybės apribojimai

  1. Patikrinta trečiosios šalies institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų garinant 10 minutę.

  2. Palyginti su „Philips“ GC362, remiantis vidine „Philips“ bandymų ataskaita