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STH7040/80
Lyginimo prekių ženklas
1500 W galia, iki 28 g/min
„OptimalTEMP“ padas
Įkaista per 30 sekundžių
100 ir 200 ml vandens bakeliai
Be raukšlių šalinimo, 7000 serija taip pat padaro drabužius gaivius (baldus, užuolaidas ir žaislus – minkštus) ir pašalina kvapus, sunaikina iki 99,9 % bakterijų*.
Naujoviška reguliuojama galvutė reiškia, kad galite lyginti raukšles bet kokiu kampu, vertikaliai arba horizontaliai – nesvarbu, ką pasirinksite!
Garo plokštelė turi smailų galiuką, todėl galite lengvai ir tiksliai išlyginti raukšles sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip aplink sagas, apykaklės ir klostės.
Apdovanojimai
Atsiliepimai
Patikrinta trečiosios šalies institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų garinant 10 minutę.
Palyginti su „Philips“ GC362, remiantis vidine „Philips“ bandymų ataskaita