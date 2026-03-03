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  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius

7000 SeriesRankinis drabužių garintuvas

STH7040/80

1 apdovanojimas

Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
Viskas, ką turite, dabar gali būti paruošta dėvėti akimirksniu „Philips“ rankinio garintuvo 7000 serijos dėka. Reguliuojama galvutė ir smailus garo plokštės galiukas greitai ir patogiai pašalina raukšles bet kokiu kampu, o „OptimalTemp“ apsaugo nuo sudeginimų.
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Lyginimo prekių ženklas

Patogus, greitas ir veiksmingas lyginimas garais

Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius

  • 1500 W galia, iki 28 g/min

  • „OptimalTEMP“ padas

  • Įkaista per 30 sekundžių

  • 100 ir 200 ml vandens bakeliai

Sunaikina 99,9 % bakterijų*, atgaivina audinį ir pašalina kvapus

Be raukšlių šalinimo, 7000 serija taip pat padaro drabužius gaivius (baldus, užuolaidas ir žaislus – minkštus) ir pašalina kvapus, sunaikina iki 99,9 % bakterijų*.

Reguliuojama galvutė, skirta lengvai ir maloniai garinti

Naujoviška reguliuojama galvutė reiškia, kad galite lyginti raukšles bet kokiu kampu, vertikaliai arba horizontaliai – nesvarbu, ką pasirinksite!

Smailus galiukas veiksmingai pasiekia bet kurią drabužių vietą

Garo plokštelė turi smailų galiuką, todėl galite lengvai ir tiksliai išlyginti raukšles sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip aplink sagas, apykaklės ir klostės.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsakomybės apribojimai

  1. Patikrinta trečiosios šalies institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų garinant 10 minutę.

  2. Palyginti su „Philips“ GC362, remiantis vidine „Philips“ bandymų ataskaita