GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
  • Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius

7000 SeriesRankinis drabužių garintuvas

STH7050/30

1
| (1) Apžvalga

1 apdovanojimas

Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius
Viskas, ką turite, dabar gali būti paruošta dėvėti akimirksniu „Philips“ 7000 serijos rankinio garintuvo dėka. Reguliuojama galvutė ir smailus garo plokštės galiukas greitai ir patogiai pašalina raukšles bet kokiu kampu, o „OptimalTemp“ apsaugo nuo sudeginimų.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Patogus, greitas ir veiksmingas lyginimas garais

Dėvėkite bet kuriuos savo drabužius

  • 1500 W galia, iki 28 g/min

  • „OptimalTEMP“ padas

  • Įkaista per 30 sekundžių

  • 100 ir 200 ml vandens bakeliai

  • Pridedamas „StyleMat“

Reguliuojama galvutė, skirta lengvai ir maloniai garinti

Reguliuojama galvutė, skirta lengvai ir maloniai garinti

Naujoviška reguliuojama galvutė reiškia, kad galite lyginti raukšles bet kokiu kampu, vertikaliai arba horizontaliai – nesvarbu, ką pasirinksite!

Smailus galiukas veiksmingai pasiekia bet kurią drabužių vietą

Smailus galiukas veiksmingai pasiekia bet kurią drabužių vietą

Garo plokštelė turi smailų galiuką, todėl galite lengvai ir tiksliai išlyginti raukšles sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip aplink sagas, apykaklės ir klostės.

Paruošiamas lyginti vos per 30 sek.

Paruošiamas lyginti vos per 30 sek.

Garintuvas paruošiamas naudoti vos per 30 sekundžių. Lemputė rodo, kada galite pradėti, todėl baigsite nė nemirktelėję. Idealiai tinka paskutinės minutės aprangos sprendimams.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

1.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
3
2

12/11/2024

Slovensko

Slovensko

Katastrofalny produkt - skuste radsej iny model

Na tento produkt ma nahovorila znama, ktora z neho bola nadsena. Kedze sme mali uz starsi 4+rocny naparovac, ktory mal toho hodne za sebou a ktory chodil so mnou casto na pracovne cesty, a chceli sme kupit jeden na doma, tak sme skusili tento. Bohuzial, pristroj je katastrofalny. Naparovanie nie je kontinualne, bol som zvyknuty, ze za minutu som mal svoje kosele ozehlene - s tymto novym strojom to vsak trva 3x tolko. Za 4 roky pouzivania konkurencneho produktu som sa v zivote nepopalil, teraz sa mi naopak nestalo, aby som spravil co len par koseli bez poplenia seba sameho. Ale to je preto, ze pristor tak slabo naparuje, takze kosele musim pridrzat a natahovata (co som predtym vobec nemusel). Co je vrchol, je jeho uboha funkcnost - dno nadrzky na vodu nie je ploche, takze pristroj sa neda odlozit rovno, len polozit spriamene na zem - naozaj skvely napad pokladat 100´C na zem. Je neskaldny, ma zbytocne siroku hlavicu, takze na cestovanie je ajtak nepouzitelny. A nadobku na vodu, tu musite kazdu chvilu doplnat - cca kazde 3 kosele. Neskutocne zle navrhnuty produkt. Bohuzial ho uz nevieme vratit, tak ho budeme predavat, pretoze vzdy ked mam doma stary 4rocny naparovac SteamOne, a tento, tak beriem do ruky ten SteamOne. Povodne som myslel, ze ho posuniem aspon svokre, ale ked vidim co za katastrofalny produkt to je, tak mi to srdce nedovoli, a budeme ho predavat hoc aj za 30euro na bazosi. PS: Nie, nejedna sa o chybny kus - kamaratku som pozval k nam, nech prinesie ukazat svoj - tiez sme si najskor mysleli, ze je chybny kus, chceli sme dat tomu sancu. Bohuzial, aj je naparoval rovnako slabo v porovnani s nasim predchadzajucim. Chapem, ze kamaratke to "zmenilo svet", ale to len preto, ze ziadny iny podobny produkt nepoznala - a ked videla, ako naparuje o polovicku lacnejsi a stary naparovac, velmi sa hanbila ze nam tento odporucala. Tymto modelom velku chybu, ak chcete Philips, skuste iny model, mozno budete mat viac stastia.

Argumentai už

Otocna hlavica

Argumentai prieš

Slabo naparuje, velka hlavica, neskaldny, nadoba je mala, neda sa polozit vzpriamene, nie je prenosny, kabel je kratky

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Patikrinta trečiosios šalies institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų garinant 10 minutę.

  2. Palyginti su „Philips“ GC362, remiantis vidine „Philips“ bandymų ataskaita