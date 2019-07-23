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  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
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  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
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  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
  • Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara

Nutraukta gamyba

Shaver series 5000Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

SW6700/14

4.8
| (18) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

3 Apdovanojimai

Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara
Prisidėkite prie pasipriešinimo traukimui. Su „V-Track PRO“ kovokite net su ilgesniais plaukeliais. Mūsų „V-Track PRO“ turi 72 pasigalandančius V formos peiliukus, skutančius net 3 dienų barzdelės plaukelius mažiau traukiant.
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Pajuskite „V-Track Pro“ jėgą!

Galingas skutimasis, puikus komfortas ir švara

  • „V-Track Precision PRO“ peiliukai

  • 8 krypčių „Contour Detect“ galvutės

  • „Turbo+“ režimas

  • „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas

„V-track Precision PRO“ skirti mūsų geriausiam 3 dienų barzdelės skutimui

„V-track Precision PRO“ skirti mūsų geriausiam 3 dienų barzdelės skutimui

Tobulas skutimasis. „V-Track Precision PRO“ peiliukai švelniai pakreipia kiekvieną 3 dienų barzdelės plaukelį taip, kad juos būtų patogiausia skusti. Jie pakelia net prigludusius ar skirtingo ilgio plaukelius. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.

72 besisukantys peiliukai suima ir nuskuta plaukus iš visų pusių

72 besisukantys peiliukai suima ir nuskuta plaukus iš visų pusių

72 pasigalandantys peiliukai. 151 000 kirpimų per minutę. Nepalieka stačių plaukelių, kad ir kokia kryptimi jie augtų.

Galvutės juda 8 skirtingomis kryptimis, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu rezultatu

Galvutės juda 8 skirtingomis kryptimis, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu rezultatu

8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasieks kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų. Mėgaukitės švelniu ir glotniu skutimusi.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    • SH91

    SH91
    Keičiamos skutimo galvutės

    SH91/50
    • „NanoTech Dual Precision“ ašmenys
    • Tinka „Shaver S8000“, „Shaver S9000“ ir „Shaver i9000 series“
    • Tinka „S9000 Prestige series“
    • Tinka „i9000 Prestige series“

Apdovanojimai

  • Award image AWARD-3620337
  • Award image AWARD-3620191
  • Award image AWARD-3620400

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

18

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

23/07/2019

Polska

Polska

Epokowa zmiana na dużo lepsze.

Po kilkunastu latach przyszła pora na zmianę maszynki. W grę wchodziła tylko maszynka elektryczna, gdyż innej nie używam. Postanowiłem zostać z Philipsem. Po w zasadzie krótkim procesie decyzyjnym wybór padł na Star Wars i to w dodatku chyba już wycofany model SW6700.Jak to bywa na wyprzedaży cenowa okazja. Samo urządzenie ujęło mnie po uruchomieniu od razu. Wygląd, wiem sprawa gustu ale ta maszynka, to kosmos. Dalej pewny chwyt z uwagi na profilowanie „rączki”. Po włączeniu szmer pracy, a nie jak w wiekowej maszynce hałas. No i cięcie zarostu bardzo precyzyjne i przyjemne. Ogólnie super a w zasadzie doskonale, jeśli chodzi o golenie. Czas pracy około 10 do 12 dni na jednym ładowaniu, też świetnie. Jest dodatek w postaci etui-funkcjonalne zwłaszcza w podróży. Na koniec jeszcze trymer, jest ale to najsłabszy element całego zestawu więc jego opis pominę. Lepsza byłaby szczoteczka do czyszczenia elementu pracującego, ale jest co jest.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

14/02/2019

Polska

Polska

Super golarka

Gorąco polecam ☺️ Produkt spełnia moje oczekiwania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

09/07/2018

Polska

Polska

Rewelacyjna maszynka za wysmienitą cenę

Golarka dość nietypowa i nie mam na myśli bynajmniej malowania jako wersji w edycji limitowanej. Otóż w tej golarce poza efektownym malowaniem kryje się zupełnie inna właściwość. Otóż jest to golarka SW 6700 czyli dość nietypowa seria 6000 pomiędzy popularnymi seriami 5000 i 7000. I tutaj pełne zaskoczenie. Zarówno maszynki serii 5000 jak i 7000 mają głowice 5 kierunkowe. A SW6700 ma głowice 8 kierunkowe !!!!!!!!!!!!!! Do maszynek 5000 noże SH50 MultiPrecision 27 ostrzy (fajne, ale wcale nie super, przerabiałem je w maszynce PT860), do maszynek 7000 już 72 ostrza o oznaczeniu SH70/50 GentlePrecisionPRO. A w golarce SW 6700 są ostrza V-Track Precision PRO SH90. Ludzie tak macie rację !!!!! To te same co w serii 9000, a przypomnę mamy mieć coś pośredniego pomiędzy 5000 i 7000. Ale jazda. Jeśli Philips nie ściemnia w opisach i w instrukcji urządzenia, które przecież mam to to jest mega dowcip z ich strony. W super cenie w produkcie znacznie tańszym niż seria 7000 mamy jakość golenia rodem z serii 9000 za dwukrotnie niższą cenę. Inne rzeczy z serii 9000 jak większy akumulator , jakieś dodatkowe wskaźniki to bajery, które nie wpływają na jakość i precyzję golenia. Zatem jeśli tylko się jeszcze da, to kupujcie golarkę SW6700. I teraz ocena z własnej autopsji. Golarka SW 6700 goli genialnie. Chcę szybko to 2 minuty i jestem ogolony, fakt czuć pod ręką ciągle na twarzy zarost, ale jest on fajny w dotyku, szorstki ale jednocześniei jakby zaokrąglony był każdy włosek. Doznanie dotyku nie jest ostre "kłujące" jakie miałem w golarce PT860 (odp. serii 3000, a może nawet 5000). Ale najważniejsze widać wyraźnie, że jestem ogolony przynajmniej na kilka godzin. Jak mamy więcej czasu około 3-4 minut to można uzyskać efekt jak po maszynce klasycznej z ostrzem czy nawet kilkoma ostrzami. Coś wspaniałego. Imprezy, uroczyste spotkania i twarz może być gładka jak pupa niemowlaka.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW6700/14 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, palyginti su senesniu „Philips“ prietaisu

  2. Nuskuta iki 20 % daugiau plaukelių, palyginti su senesniu „Philips“ prietaisu

  3. 20 % didesnė galia – palyginus su tą, kai nenaudojamas „Turbo+“ režimas