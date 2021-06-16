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  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
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  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
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  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
  • Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas

Nutraukta gamyba

Shaver series 7000Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

SW7700/67

4.8
| (19) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

3 Apdovanojimai

Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas
Įvaldykite „V-Track PRO“ jėgą ir kovokite net su ilgesniais plaukeliais. Mūsų „V-Track PRO“ turi 72 pasigalandančius V formos peiliukus, skutančius net 3 dienų barzdelės plaukelius mažiau traukiant.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Pajuskite „V-Track Pro“ jėgą!

Odą apsaugantis skutimasis, minimalus odos dirginimas

  • „V-Track Precision PRO“ peiliukai

  • 5 krypčių „Flex“ galvutės

  • „SkinGlide“ žiedai

  • „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas

„V-track Precision PRO“ skirti mūsų geriausiam 3 dienų barzdelės skutimui

„V-track Precision PRO“ skirti mūsų geriausiam 3 dienų barzdelės skutimui

Tobulas skutimasis. „V-Track Precision PRO“ peiliukai švelniai pakreipia kiekvieną 3 dienų barzdelės plaukelį taip, kad juos būtų patogiausia skusti. Jie pakelia net prigludusius ar skirtingo ilgio plaukelius. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.

72 besisukantys peiliukai suima ir nuskuta plaukus iš visų pusių

72 besisukantys peiliukai suima ir nuskuta plaukus iš visų pusių

72 pasigalandantys peiliukai. 151 000 kirpimų per minutę. Nepalieka stačių plaukelių, kad ir kokia kryptimi jie augtų.

Švelniai slystantys „SkinGlide“ žiedai su nuo trinties apsaugančia danga

Švelniai slystantys „SkinGlide“ žiedai su nuo trinties apsaugančia danga

Skuskitės patogiau su nuo trinties apsaugančiais „SkinGlide“ žiedais, padengtais mikrosferomis. Tūkstančiai smulkių, į stiklą panašių, apvalių sferų sumažina trintį ir paviršiaus tarp skustuvo ir odos pasipriešinimą. Todėl skustuvas švelniai ir lengvai slysta, o oda nedirginama.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    • SH91

    SH91
    Keičiamos skutimo galvutės

    SH91/50
    • „NanoTech Dual Precision“ ašmenys
    • Tinka „Shaver S8000“, „Shaver S9000“ ir „Shaver i9000 series“
    • Tinka „S9000 Prestige series“
    • Tinka „i9000 Prestige series“

Apdovanojimai

  • Award image AWARD-3620673
  • Award image AWARD-3620462
  • Award image AWARD-3620400

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

19

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

16/06/2021

Polska

Polska

zbawienie dla nielubiących się golić.

Maszynki używam głównie na sucho. Bo taki był mój zamiar przed zakupem. Bardzo nie przepadam za goleniem, bo mam gęsty twardy, szybko odrastający zarost. Maszynka dla mnie jest rewelacyjna. Można się golić nawet z 3 dniowym zarostem, ale wtedy więcej czasu trzeba poświęcić. W moim wypadku czasami muszę się golić 2 razy dziennie, bo po porannym goleniu pod wieczór mam już dość wyraźny twardy i ostry zarost. Maszynka pomaga mi utrzymać twarz w idealnym stanie, bez zadrapań, zacięć i podrażnień.

Argumentai už

1 miesiąć pracy na 1 ładowaniu, realne finansowe oszczędności na goleniu, brak kosmetyków do golenia, jednorazówek, zużycia wody

Argumentai prieš

jak na razie nie znalazłem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

29/12/2019

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Prawie doskonałe golenie

Gorąco polecam, jestem wieloletnim użytkownikiem różnych maszynek do golenia, ale ta jest najlepsza.

Argumentai už

Szybki ładowanie

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

30/09/2019

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Golarka warta swojej ceny. Polecam.

Polecam ze wszech miar. Produkt wart swojej ceny..

Argumentai už

Ma wszystko co powinna robić.

Argumentai prieš

Sama nie chce golić?

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, palyginti su senesniu „Philips“ prietaisu