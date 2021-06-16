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Nutraukta gamyba
„V-Track Precision PRO“ peiliukai
5 krypčių „Flex“ galvutės
„SkinGlide“ žiedai
„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas
Tobulas skutimasis. „V-Track Precision PRO“ peiliukai švelniai pakreipia kiekvieną 3 dienų barzdelės plaukelį taip, kad juos būtų patogiausia skusti. Jie pakelia net prigludusius ar skirtingo ilgio plaukelius. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.
72 pasigalandantys peiliukai. 151 000 kirpimų per minutę. Nepalieka stačių plaukelių, kad ir kokia kryptimi jie augtų.
Skuskitės patogiau su nuo trinties apsaugančiais „SkinGlide“ žiedais, padengtais mikrosferomis. Tūkstančiai smulkių, į stiklą panašių, apvalių sferų sumažina trintį ir paviršiaus tarp skustuvo ir odos pasipriešinimą. Todėl skustuvas švelniai ir lengvai slysta, o oda nedirginama.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
19
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
PieterG49
16/06/2021
Polska
zbawienie dla nielubiących się golić.
Maszynki używam głównie na sucho. Bo taki był mój zamiar przed zakupem. Bardzo nie przepadam za goleniem, bo mam gęsty twardy, szybko odrastający zarost. Maszynka dla mnie jest rewelacyjna. Można się golić nawet z 3 dniowym zarostem, ale wtedy więcej czasu trzeba poświęcić. W moim wypadku czasami muszę się golić 2 razy dziennie, bo po porannym goleniu pod wieczór mam już dość wyraźny twardy i ostry zarost. Maszynka pomaga mi utrzymać twarz w idealnym stanie, bez zadrapań, zacięć i podrażnień.
Argumentai už
1 miesiąć pracy na 1 ładowaniu, realne finansowe oszczędności na goleniu, brak kosmetyków do golenia, jednorazówek, zużycia wody
Argumentai prieš
jak na razie nie znalazłem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Janusz z Kalisza
29/12/2019
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Prawie doskonałe golenie
Gorąco polecam, jestem wieloletnim użytkownikiem różnych maszynek do golenia, ale ta jest najlepsza.
Argumentai už
Szybki ładowanie
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Eded
30/09/2019
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Golarka warta swojej ceny. Polecam.
Polecam ze wszech miar. Produkt wart swojej ceny..
Argumentai už
Ma wszystko co powinna robić.
Argumentai prieš
Sama nie chce golić?
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, palyginti su senesniu „Philips“ prietaisu