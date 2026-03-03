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  • Leiskitės į kasdienius nuotykius
  • Leiskitės į kasdienius nuotykius
  • Leiskitės į kasdienius nuotykius
  • Leiskitės į kasdienius nuotykius
  • Leiskitės į kasdienius nuotykius
  • Leiskitės į kasdienius nuotykius
  • Leiskitės į kasdienius nuotykius
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FidelioTikrai belaidės ausinės

T2/00

3 Apdovanojimai

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Graži išvaizda. Neįtikėtinas garsas. Šios aukščiausios kokybės belaidės ausinės skleidžia mūsų detaliausią erdvinį garsą. Jose veikia mūsų išmaniausia triukšmo valdymo funkcija. Galėsite klausytis muzikos ir kalbėti telefonu, žiūrėti filmus ir tinklalaides. Su jomis girdėsite viską.
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  • Išskirtinis, natūralus garsas

  • „Noise Canceling Pro+“

  • Aukšta skambučių kokybė

  • Nesenstantis „Fidelio“ dizainas

Išskirtinis „Philips Fideli“ garsas

Išskirtinis „Philips Fideli“ garsas

Su šiomis puikiomis ausinėmis girdėsite tiek įtampą keliančius kontroliuojamus žemuosius dažnius, tiek švelnius vidutinio dažnio ir trykštančius aukštųjų dažnių garsus. Su jomis garsas bus išskirtinai natūralus ir galėsite tiksliai atskirti instrumentus. Subalansuotos konstrukcijos, grafenu dengti dinaminiai garsiakalbiai skleidžia dar detalesnį garsą. Mėgstamų kūrėjų garso takeliai skambės tiksliai taip, kai turėtų.

Pasinersite į klausomą turinį naudodami pritaikomą „Noise Canceling Pro+“ funkciją

Pasinersite į klausomą turinį naudodami pritaikomą „Noise Canceling Pro+“ funkciją

Adaptyvi triukšmo pašalinimo funkcija greitai prisitaiko prie aplinkos, kad realiuoju laiku pašalintų išorinį triukšmą, įskaitant vėją. Galėsite tiek klausytis muzikos, tiek kalbėti telefonu. Pasinersite į bet kokią veiklą nė nepajudinę piršto. Norėdami reguliuoti triukšmo pralaidumą ar vėjo triukšmo mažinimo lygį, tiesiog naudokite „Philips“ ausinių programą.

Aukšta skambučių kokybė. Kiekvienas žodis girdimas aiškiai ir garsiai

Aukšta skambučių kokybė. Kiekvienas žodis girdimas aiškiai ir garsiai

Galite sėkmingai skambinti iš judriausių, triukšmingiausių vietų. Signalą formuojančiuose mikrofonuose dėmesys telkiamas į balso garsą, o pažangūs DI algoritmai sustabdo foninį triukšmą, kad jis netrukdytų kalbant telefonu. Jei labai vėjuota, patikimai veikiantis kaulų laidumo jutiklis perduos jūsų balsą, tad jus vis tiek girdės.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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