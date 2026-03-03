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T2/00
Išskirtinis, natūralus garsas
„Noise Canceling Pro+“
Aukšta skambučių kokybė
Nesenstantis „Fidelio“ dizainas
Su šiomis puikiomis ausinėmis girdėsite tiek įtampą keliančius kontroliuojamus žemuosius dažnius, tiek švelnius vidutinio dažnio ir trykštančius aukštųjų dažnių garsus. Su jomis garsas bus išskirtinai natūralus ir galėsite tiksliai atskirti instrumentus. Subalansuotos konstrukcijos, grafenu dengti dinaminiai garsiakalbiai skleidžia dar detalesnį garsą. Mėgstamų kūrėjų garso takeliai skambės tiksliai taip, kai turėtų.
Adaptyvi triukšmo pašalinimo funkcija greitai prisitaiko prie aplinkos, kad realiuoju laiku pašalintų išorinį triukšmą, įskaitant vėją. Galėsite tiek klausytis muzikos, tiek kalbėti telefonu. Pasinersite į bet kokią veiklą nė nepajudinę piršto. Norėdami reguliuoti triukšmo pralaidumą ar vėjo triukšmo mažinimo lygį, tiesiog naudokite „Philips“ ausinių programą.
Galite sėkmingai skambinti iš judriausių, triukšmingiausių vietų. Signalą formuojančiuose mikrofonuose dėmesys telkiamas į balso garsą, o pažangūs DI algoritmai sustabdo foninį triukšmą, kad jis netrukdytų kalbant telefonu. Jei labai vėjuota, patikimai veikiantis kaulų laidumo jutiklis perduos jūsų balsą, tad jus vis tiek girdės.
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