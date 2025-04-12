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  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
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  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
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  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
  • Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.

Nutraukta gamyba

Belaidės sportinės ausinės

TAA4216BK/00

4.6
| (17) Atsiliepimai | 85% Rekomenduoja šį gaminį
Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.
Šios tvirtos, lengvos, belaidės ant ausų dedamos ausinės sukurtos aktyviam laisvalaikiui. Su nuimamais ir plaunamais ausų gaubteliais jausitės patogiai tiek bėgdami bėgtakiu, tiek paplūdimyje. Muzika nepertraukiamai gros 35 val.
Peržiūrėti visas naudas

Būkite aktyvūs. Jauskitės pakylėti. Pasilinksminkite.

  • Plaunamos ausų kaušelių pagalvėlės

  • Lengvos ir tvirtos

  • IP55 apsauga nuo dulkių / vandens

Keliaukite toliau. Veikia 35 val.

Keliaukite toliau. Veikia 35 val.

Vieną kartą įkrovus, šios belaidės, ant ausų dedamos ausinės veikia 35 val., todėl jas naudosite ne tik treniruotės metu. Pilnai įkrauti trunka trumpiau nei 2 val. Reikia papildomos energijos? Įkrovę 15 min., naudosite dar 2 valandas.

Sportui ar kelionėms. Plaunamos ausų kaušelių pagalvėlės

Sportui ar kelionėms. Plaunamos ausų kaušelių pagalvėlės

Minkštas, orui laidžias, užmaunamas, vėsinamuoju geliu pripildytas ausų gaubtelių pagalvėles galima nuimti, kad būtų lengva plauti. Nesvarbu, ką veikiate dėvėdami šias ausines, su jomis visada galėsite jaustis gaiviai!

IP55 apsauga nuo dulkių / vandens

IP55 apsauga nuo dulkių / vandens

IP55 vertinimas reiškia, kad ausines galėsite dėvėti tiek bėgdami dulkėtais takeliais, tiek lyjant stipriam lietui. Nesvarbu, kiek stipriai prakaituojate ir kur keliaujate, niekas jūsų nesulaikys!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

17

Atsiliepimai

85%

Rekomenduoja šį gaminį

2

12/04/2025

Polska

Polska

Świetne są

Dźwięk, muzyka, basy, świetnie się słucha. Bardzo jestem z nich zadowolona 🙂

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

01/02/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobre słuchawki

Słuchawki znakomicie spełniają swoją rolę. Funkcjonalne, dobrze trzyma akumulator. Dźwięk bardzo dobrej jakości.

Argumentai už

Znakomita jakość dźwięku, cena, funkcjonalność

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

02/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobre

Bardzo fajne słuchawki, udało mi się je kupić na promocji i jestem z nich zadowolony

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

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