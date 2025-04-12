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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Plaunamos ausų kaušelių pagalvėlės
Lengvos ir tvirtos
IP55 apsauga nuo dulkių / vandens
Vieną kartą įkrovus, šios belaidės, ant ausų dedamos ausinės veikia 35 val., todėl jas naudosite ne tik treniruotės metu. Pilnai įkrauti trunka trumpiau nei 2 val. Reikia papildomos energijos? Įkrovę 15 min., naudosite dar 2 valandas.
Minkštas, orui laidžias, užmaunamas, vėsinamuoju geliu pripildytas ausų gaubtelių pagalvėles galima nuimti, kad būtų lengva plauti. Nesvarbu, ką veikiate dėvėdami šias ausines, su jomis visada galėsite jaustis gaiviai!
IP55 vertinimas reiškia, kad ausines galėsite dėvėti tiek bėgdami dulkėtais takeliais, tiek lyjant stipriam lietui. Nesvarbu, kiek stipriai prakaituojate ir kur keliaujate, niekas jūsų nesulaikys!
4.6
iš 5
17
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
Webas
12/04/2025
Polska
Świetne są
Dźwięk, muzyka, basy, świetnie się słucha. Bardzo jestem z nich zadowolona 🙂
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
NSZK
01/02/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo dobre słuchawki
Słuchawki znakomicie spełniają swoją rolę. Funkcjonalne, dobrze trzyma akumulator. Dźwięk bardzo dobrej jakości.
Argumentai už
Znakomita jakość dźwięku, cena, funkcjonalność
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Janek13.08
02/12/2022
Polska
Bardzo dobre
Bardzo fajne słuchawki, udało mi się je kupić na promocji i jestem z nich zadowolony
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe