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  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite
  • Visada uždedamos taip, kaip norite

Nutraukta gamyba

Įdedamos į ausis belaidės sportinės ausinės

TAA5205BK/00

3.6
| (8) Atsiliepimai
Visada uždedamos taip, kaip norite
Nuo rytinio bėgiojimo iki popiečių biure. Šios tikrai belaidės ausinės turi nuimamą ausies kabliuką, kad galėtumėte užsidėti taip, kaip norite. Klausysitės iki 20 val. naudodami įkrovimo dėklą. Pasižymi IPX7 nelaidumu vandeniui.
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Visada uždedamos taip, kaip norite

  • Lankstus dvipusis dizainas

  • Veikia 20 valandų

  • Aiškūs skambučiai. Režimas „Mono“

  • IPX7 atsparumas vandeniui ir prakaitui

Skirtos sportuoti. Pasiruoškite dienai

Skirtos sportuoti. Pasiruoškite dienai

6 mm garsiakalbiai pasižymi aiškiu, švariu garsu ir galingais žemaisiais dažniais. Nuo mėgstamų grojaraščių iki tinklalaidžių ir dar daugiau – judėkite su jus išjudinančiais garsais.

IPX7 atsparumas vandeniui ir prakaitui

IPX7 atsparumas vandeniui ir prakaitui

Šios tikrai belaidės sportinės ausinės priskirtos IPX7 klasei, tai reiškia, kad jas galima visiškai panardinti vandenyje iki 1 m ir iki 30 min. Jos liks vietoje, kad ir kiek prakaituotumėte ar kad ir kokios formos būtų jūsų ausys.

Nuimamo ausies kabliuko konstrukcija. Pageidaujamam stiliui

Nuimamo ausies kabliuko konstrukcija. Pageidaujamam stiliui

Nesvarbu, ar tai bėgimas parke, ar nepaprasta didelio intensyvumo treniruotė, dėl ant ausies kabinamo dizaino šios ausinės bus patogios ir tvirtai laikysis. Galite rinktis iš trijų skirtingo dydžių silikoninių ausų antgalių dangtelių, o, kai nesportuojate, ausų kabliukus galima nuimti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.6

iš 5

8

Atsiliepimai

2

02/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

14/11/2022

Polska

Polska

Artefakt biegacza

Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku

Argumentai už

nie wypadają z ucha, jakość dźwięku

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

25/10/2022

Polska

Polska

Super

Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)

Argumentai už

dźwięk

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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