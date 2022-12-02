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Nutraukta gamyba
TAA5205BK/00
Lankstus dvipusis dizainas
Veikia 20 valandų
Aiškūs skambučiai. Režimas „Mono“
IPX7 atsparumas vandeniui ir prakaitui
6 mm garsiakalbiai pasižymi aiškiu, švariu garsu ir galingais žemaisiais dažniais. Nuo mėgstamų grojaraščių iki tinklalaidžių ir dar daugiau – judėkite su jus išjudinančiais garsais.
Šios tikrai belaidės sportinės ausinės priskirtos IPX7 klasei, tai reiškia, kad jas galima visiškai panardinti vandenyje iki 1 m ir iki 30 min. Jos liks vietoje, kad ir kiek prakaituotumėte ar kad ir kokios formos būtų jūsų ausys.
Nesvarbu, ar tai bėgimas parke, ar nepaprasta didelio intensyvumo treniruotė, dėl ant ausies kabinamo dizaino šios ausinės bus patogios ir tvirtai laikysis. Galite rinktis iš trijų skirtingo dydžių silikoninių ausų antgalių dangtelių, o, kai nesportuojate, ausų kabliukus galima nuimti.
3.6
iš 5
8
Atsiliepimai
Radosław888
02/12/2022
Polska
Świetne
Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Don Mat
14/11/2022
Polska
Artefakt biegacza
Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku
Argumentai už
nie wypadają z ucha, jakość dźwięku
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
25/10/2022
Polska
Super
Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)
Argumentai už
dźwięk
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe