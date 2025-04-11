GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms
  • Būtini daiktai treniruotėms

Tikrai belaidės ausinės

TAA5508BK/00

4.9
| (37) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Būtini daiktai treniruotėms
Tiek sporto salėje, tiek gatvėje šios iš tikrųjų belaidės, triukšmą pašalinančios, sportinės ausinės motyvuos judėti! Su jomis muzika ir tinklalaidės skambės puikiai, o jus puikiai girdės, jei atsiliepsite į skambutį. Ausinės tvirtai ir patikimai laikosi ausyse.
Peržiūrėti visas naudas

Būtini daiktai treniruotėms

  • Detalus, tikroviškas garsas

  • „Noise Canceling Pro“

  • Aiškesnis skambučių garsas keliaujant

  • Puikai laikosi ausyse

Laisvai įsijauskite. „Noise Canceling Pro+“

Laisvai įsijauskite. „Noise Canceling Pro+“

Lankytojų pilna sporto salė? Vėjuotas parkas? Adaptyvi triukšmo pašalinimo funkcija greitai reaguoja į aplinką ir realiu laiku slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją. Bėgdami šalia judraus kelio palieskite ausinę ir įjunkite aplinkos garsų režimą, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

Aiškesnis skambučių garsas keliaujant. Pašnekovas girdės jus, o ne triukšmą

Aiškesnis skambučių garsas keliaujant. Pašnekovas girdės jus, o ne triukšmą

Kai kalbate telefonu, specialus mikrofonas priima balso garsą, o DI algoritmas pašalina foninį aplinkinio pasaulio triukšmą. Pašnekovas girdės jus, o ne eismo garsus ar šalia stovinčių žmonių balsus!

Puikai laikosi ausyse. Judėkite ir nepameskite

Puikai laikosi ausyse. Judėkite ir nepameskite

Nesvarbu, kaip judate, ausinės neiškris. Silikoniniai ausinių antgaliai yra su tekstūra, todėl ausinės lengviau išlieka ausyse ir jas lengviau laikyti prakaituotomis rankomis. Ausinių paviršius atspindi šviesą, todėl būsite lengviau pastebimi naktį.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Apdovanojimai

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

37

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

11/04/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Argumentai už

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Argumentai prieš

Nie zauwazylem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Argumentai už

Moc, design, proste w obsłudze

Argumentai prieš

Brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/05/2024

Polska

Polska

Super słuchawki

Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.

Argumentai už

Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Reikalingas programinės įrangos atnaujinimas. „Philips“ ausinių programa praneš jums, kai bus prieinama naujausia programinės įrangos versija.