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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Detalus, tikroviškas garsas
„Noise Canceling Pro“
Aiškesnis skambučių garsas keliaujant
Puikai laikosi ausyse
Lankytojų pilna sporto salė? Vėjuotas parkas? Adaptyvi triukšmo pašalinimo funkcija greitai reaguoja į aplinką ir realiu laiku slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją. Bėgdami šalia judraus kelio palieskite ausinę ir įjunkite aplinkos garsų režimą, kad girdėtumėte aplinkos garsus.
Kai kalbate telefonu, specialus mikrofonas priima balso garsą, o DI algoritmas pašalina foninį aplinkinio pasaulio triukšmą. Pašnekovas girdės jus, o ne eismo garsus ar šalia stovinčių žmonių balsus!
Nesvarbu, kaip judate, ausinės neiškris. Silikoniniai ausinių antgaliai yra su tekstūra, todėl ausinės lengviau išlieka ausyse ir jas lengviau laikyti prakaituotomis rankomis. Ausinių paviršius atspindi šviesą, todėl būsite lengviau pastebimi naktį.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
37
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
barkar1986
11/04/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Argumentai už
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Argumentai prieš
Nie zauwazylem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Argumentai už
Moc, design, proste w obsłudze
Argumentai prieš
Brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
PeKa916
17/05/2024
Polska
Super słuchawki
Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.
Argumentai už
Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Reikalingas programinės įrangos atnaujinimas. „Philips“ ausinių programa praneš jums, kai bus prieinama naujausia programinės įrangos versija.