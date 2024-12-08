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Ausų neuždengiančios puikiai priglundančios belaidės ausinės
Laidumas oru
IP55 apsauga nuo dulkių / vandens
Veikia iki 28 val.
Dėl ausų neuždengiančio ausinių dizaino nereikės žaisti su skirtingų dydžių ausinių antgaliais. Vietoje to, ausys apjuosiamos patogiais ausų kabliukais, o kiekvieno kabliuko gale esantis guminis tvirtinimo elementas švelniai priglunda prie galinės ausies dalies, kad ausinės tvirčiau laikytųsi ir neiškristų.
Muzika, audioknygos, tinklalaidės, treniruočių grojaraščiai – kad ir ko klausytumėtės, galėsite mėgautis geru garsu su maloniu bosu! Kiekviena ausinė patogiai užsideda ant išorinės ausies dalies išlenkimo, o tikslūs garsiakalbiai nukreipia garsą į ausies kanalą jo neužsandarindami, todėl klausydamiesi girdėsite aplinką.
Vaikščiokite miškuose. Bėgiokite lietuje. IP55 vertinimas reiškia, kad šios ausų neuždengiančios ausinės yra atsparios prakaitui, drėgmei ar dulkėms, todėl niekada neturėsite preteksto likti ant sofos! Jei treniruojatės lauke, bėgimo žibintas padės jums būti matomiems.
4.8
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Zetunia
08/12/2024
Polska
Ciekawa i interesująca propozycja
Słuchawki są bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla sportowców lub dla osób, które chciałaby jednocześnie słyszeć i otoczenie i muzykę. Dobrze dopasowują się do ucha, nie spadają, mimo ruchu, ale po ok. 2/3 godzinach noszenia lekko bolą uszy (z zewnątrz), może to jednak wina mojej budowy ucha. Ogólnie jakość dźwięku bardzo dobra, z powodzeniem można odtwarzać różne gatunki muzyczne, ale także oglądać filmy czy rozmawiać przez nie. Trzeba jednak pamiętać, że przez swoją otwartą budowę nie wytłumiają całkowicie otoczenia, więc nie sprawdzą osobom, które chciałyby się odciąć od dźwięków z zewnątrz. Dużym plusem jest wytrzymała bateria i szybki czas ładowania. Małym minusem jest kwestia zgubienia zasięgu, parę razy zdarzyło mi się, ze gdy oddaliłam się zbyt daleko od telefonu to słuchawki zgubiły zasięg i mimo powrotu do telefonu już go nie odzyskały. Musiałam je zdjąć, schować do pudełka i ponownie założyć oraz włączyć. Fajnie, że słuchawki posiadają kolorowe diody, które można wedle potrzeb włączać i wyłączać. Nie do końca opanowałam jeszcze sterowanie, mogłoby być ciut bardziej intuicyjne, ale dużym plusem jest kompatybilna z słuchawkami aplikacja, dzięki której można z poziomu telefonu poustawiać niektóre parametry. Ogólnie ciekawa propozycja, bardzo mi się spodobały i mogę je polecić.
Argumentai už
wytrzymała bateria, kompatybilna aplikacja, słyszalne otoczenie, mimo działających słuchawek, diody, trzymają się ucha
Argumentai prieš
niekiedy gubią zasięg i nie łączą się ponownie, sterowanie muzyką z poziomu słuchawek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Brunetka1232
03/12/2024
Polska
Stylowe, fajny kolor
Słuchawki dopasowują się do ucha, nie wypadają, mają ładny kolor. Jakoś dźwięku jest znakomita, mimo ze sa sportowe i uzywam je na siłowi, używam je również do rozmow i oglądania filmów. Mimo wysokiej ceny, są jej warte.
Argumentai už
Wygodne, jakos dzwieku
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Majk@
01/12/2024
Polska
Eleganckie słuchawki
Słuchawki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie nie nie tylko przy bieganiu czy innych sportach co uprawiam po pracy ale także bardzo dobrze sprawują się przy pracach wokół domu jak koszenie trawy czy grabienie liści. Dźwięk wychodzący z tych słuchawek jest elegancki mocowanie na uszy jest genialne bateria która trzyma ponad 28 godzin to jest klasa. Nie napisać nic złego tylko same pozytywy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless