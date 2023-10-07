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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Įdedamos į ausis ausinės
Pulso dažnio monitorius
Ausų kabliukai/sparno formos antgaliai
Valymas UV spinduliais
Lengvo ir vidutinio intensyvumo treniruočių metu lankstūs ir nuimami sparno formos antgaliai tvirtai laikosi ausyse. Jei norite treniruotis sunkiau, nuimami ausų kabliukai tikrai išlaikys ausines vietoje. Pasirinkite savo stiliui tinkamą ausų kabliuko ar sparno formos antgalio spalvą.
Treniruokitės išmaniau su pulso dažnio monitoriumi, suderinamu su populiariomis kūno rengybos programomis ir „Philips“ ausinių programa. Jei pasirinkta programa veikia su tiesioginiais naujiniais, treniruodamiesi ausyje išgirsite pulso dažnio rodmenis. Žinosite, kada stengtis labiau ir kada lėtinti tempą.
Kelkite sunkiai. Skuoskite bėgimo takeliu. Kad ir kaip norėtumėte pagreitinti endorfinu, su šiomis ausinėmis galite prakaituoti į valias! Kai baigsite, tiesiog įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir valymo UV spinduliais ciklo metu bus sunaikinta iki 99 % bakterijų.
4.4
iš 5
11
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Toruń1981
07/10/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Świetni dzwięk
Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.
Argumentai už
Głęboki bas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Karol1998
02/12/2022
Polska
10/10
Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
BartoszW
15/11/2022
Polska
Bardzo ładne
Są bardzo ładne i maję mega dobre bassy. Na tym mi zależało, polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless