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  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau
  • Treniruokitės išmaniau

Nutraukta gamyba

Tikrai belaidės sportinės ausinės

TAA7306BK/00

4.4
| (11) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį
Treniruokitės išmaniau
Bėkite greičiau. Šokite aukščiau. Šios tikrai belaidės sportinės ausinės turi nuimamus ausų kabliukus, kurie puikiai prilaiko ausines. Energingas garsas padeda sutelkti dėmesį, o įmontuotas pulso dažnio monitorius padeda treniruotis atsižvelgiant į kūną galimybes.
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Treniruokitės išmaniau

  • Įdedamos į ausis ausinės

  • Pulso dažnio monitorius

  • Ausų kabliukai/sparno formos antgaliai

  • Valymas UV spinduliais

Pritaikomas įdėjimas. Ausų kabliukai ar sparno formos antgaliai

Pritaikomas įdėjimas. Ausų kabliukai ar sparno formos antgaliai

Lengvo ir vidutinio intensyvumo treniruočių metu lankstūs ir nuimami sparno formos antgaliai tvirtai laikosi ausyse. Jei norite treniruotis sunkiau, nuimami ausų kabliukai tikrai išlaikys ausines vietoje. Pasirinkite savo stiliui tinkamą ausų kabliuko ar sparno formos antgalio spalvą.

Klausykite savo kūno. Pulso dažnio monitorius

Klausykite savo kūno. Pulso dažnio monitorius

Treniruokitės išmaniau su pulso dažnio monitoriumi, suderinamu su populiariomis kūno rengybos programomis ir „Philips“ ausinių programa. Jei pasirinkta programa veikia su tiesioginiais naujiniais, treniruodamiesi ausyje išgirsite pulso dažnio rodmenis. Žinosite, kada stengtis labiau ir kada lėtinti tempą.

Sportuokite sunkiai, išlikite žvalūs. Valymas UV spinduliais

Sportuokite sunkiai, išlikite žvalūs. Valymas UV spinduliais

Kelkite sunkiai. Skuoskite bėgimo takeliu. Kad ir kaip norėtumėte pagreitinti endorfinu, su šiomis ausinėmis galite prakaituoti į valias! Kai baigsite, tiesiog įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir valymo UV spinduliais ciklo metu bus sunaikinta iki 99 % bakterijų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

11

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3

07/10/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Świetni dzwięk

Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.

Argumentai už

Głęboki bas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

02/12/2022

Polska

Polska

10/10

Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

15/11/2022

Polska

Polska

Bardzo ładne

Są bardzo ładne i maję mega dobre bassy. Na tym mi zależało, polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.