GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės
  • Derinkite prie treniruotės

Tikrai belaidės sportinės ausinės

TAA7507BK/00

4.9
| (37) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Derinkite prie treniruotės
Su šiomis iš tikrųjų belaidėmis ausinėmis nenustosite judėti. Su jomis galite tiek klausytis įkvepiančių grojaraščių, tiek skambinti treneriui. Džiaukitės puikiomis garso ir triukšmo pašalinimo funkcijomis, be to, jomis galite pasikliauti bėgdami tiek kasdienius, tiek didelius atstumus, nes jos neiškris iš ausų.
Peržiūrėti visas naudas

Derinkite prie treniruotės

  • Aukščiausios kokybės garsas

  • „Noise Canceling Pro“

  • Itin aiškūs skambučiai

  • Puikai laikosi ausyse

Nesijaudinkite.Su dėklu veiki iki 28 val.

Nesijaudinkite.Su dėklu veiki iki 28 val.

Nenorite nerimauti dėl kasdienio įkrovimo? Jos veikia 7 val., o naudojant dėklą – dar 21 val. Įdėkite ausines atgal į dėklą ir jos bus visiškai įkrautos per 2 val. Jei norite įkrauti greitai, po 15 min. galėsite naudoti dar vieną valandą. Dėklą galima įkrauti belaidžiu būdu arba per USB-C.

Itin aiškūs skambučiai net vėjuotu oru

Itin aiškūs skambučiai net vėjuotu oru

Reikia paskambinti bėgiojant? Su šiomis ausinėmis nereikalingas dangtelis nuo vėjo. Skambinant veikia du DI mikrofonai ir kaulų laidumo mikrofonas, kuriais aiškiai perduodamas jūsų balso garsas.

Nesislėpk. IPX5 atsparumas vandeniui

Nesislėpk. IPX5 atsparumas vandeniui

IPX5 vertinimas reiškia, kad šioms ausinėms nekenkia lietaus lašai ar liūtis, tad negalėsite pasiteisinti lietumi ir likti ant sofos! Be to, ausinėms nekenkia ir sporto salėje išlietas prakaitas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

37

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

11/04/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Argumentai už

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Argumentai prieš

Nie zauwazylem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Argumentai už

Moc, design, proste w obsłudze

Argumentai prieš

Brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/05/2024

Polska

Polska

Super słuchawki

Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.

Argumentai už

Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Baterijos tarnavimo laikas yra apytikslis ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.