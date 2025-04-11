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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Aukščiausios kokybės garsas
„Noise Canceling Pro“
Itin aiškūs skambučiai
Puikai laikosi ausyse
Nenorite nerimauti dėl kasdienio įkrovimo? Jos veikia 7 val., o naudojant dėklą – dar 21 val. Įdėkite ausines atgal į dėklą ir jos bus visiškai įkrautos per 2 val. Jei norite įkrauti greitai, po 15 min. galėsite naudoti dar vieną valandą. Dėklą galima įkrauti belaidžiu būdu arba per USB-C.
Reikia paskambinti bėgiojant? Su šiomis ausinėmis nereikalingas dangtelis nuo vėjo. Skambinant veikia du DI mikrofonai ir kaulų laidumo mikrofonas, kuriais aiškiai perduodamas jūsų balso garsas.
IPX5 vertinimas reiškia, kad šioms ausinėms nekenkia lietaus lašai ar liūtis, tad negalėsite pasiteisinti lietumi ir likti ant sofos! Be to, ausinėms nekenkia ir sporto salėje išlietas prakaitas.
4.9
iš 5
37
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
barkar1986
11/04/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Argumentai už
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Argumentai prieš
Nie zauwazylem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Argumentai už
Moc, design, proste w obsłudze
Argumentai prieš
Brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
PeKa916
17/05/2024
Polska
Super słuchawki
Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.
Argumentai už
Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Baterijos tarnavimo laikas yra apytikslis ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.