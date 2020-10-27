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  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
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  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
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  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas
  • Geresnis visų jūsų pramogų garsas

Garso kolonėlė 2.0

TAB5109/10

Geresnis visų jūsų pramogų garsas

Kad ir ką mėgstate žiūrėti ar žaisti, jums tai patiks dar labiau! Su šia puikiai atrodančia, žemo profilio garso kolonėle balsus girdėsite aiškiau, o efektus – geriau. Su pažangia garso technologija bet kokio turinio garsas kausto dėmesį.

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Geresnis visų jūsų pramogų garsas

  • 2.0 kan.

  • Maks. 120 W, HDMI ARC

  • „DTS Virtual:X“

  • „Dolby Digital Plus“

Tiesiog geresnis televizoriaus garsas

Tiesiog geresnis televizoriaus garsas

Ši garso kolonėlė su 2,0 kanalais ir dėmesį prikaustančia garso technologija suteikia mėgstamo turinio garsui naują lygį. Su keturiais EQ režimais pasirinksite žiūrimam turiniui tinkamą garso stilių ir, įjungę dialogo stiprinimo funkciją, bet kuriuo režimu balsus girdėsite aiškiau.

„DTS Virtual:X“ – prikaustantis 3D garsas bet kuriame kambaryje

„DTS Virtual:X“ – prikaustantis 3D garsas bet kuriame kambaryje

Suderinus su „DTS Virtual:X“, televizoriaus garsas visiškai pasikeičia. Girdėsite praktiškai 3D garsą, kad ir ką žiūrėtumėte ekrane! Nereikalingi papildomi garsiakalbiai ir veikia bet kuriame kambaryje. Įjunkite garso kolonėlės nuotolinio valdymo pultu arba programėlėje „Philips Home Entertainment“.

„Dolby Digital Plus“. Kinematografinis garsas namuose

„Dolby Digital Plus“. Kinematografinis garsas namuose

Mėgaukitės pirmos eilės teikiamu malonumu žiūrėdami visas dramas ir leisdami kitą turinį. Ši su „Dolby Digital Plus“ suderinama garso kolonėlė suteikia erdvinio garso įspūdį be papildomų garsiakalbių. Išgirsite ir pajusite skirtumą.

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