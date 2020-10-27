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TAB5109/10
Geresnis visų jūsų pramogų garsas
Kad ir ką mėgstate žiūrėti ar žaisti, jums tai patiks dar labiau! Su šia puikiai atrodančia, žemo profilio garso kolonėle balsus girdėsite aiškiau, o efektus – geriau. Su pažangia garso technologija bet kokio turinio garsas kausto dėmesį.
2.0 kan.
Maks. 120 W, HDMI ARC
„DTS Virtual:X“
„Dolby Digital Plus“
Ši garso kolonėlė su 2,0 kanalais ir dėmesį prikaustančia garso technologija suteikia mėgstamo turinio garsui naują lygį. Su keturiais EQ režimais pasirinksite žiūrimam turiniui tinkamą garso stilių ir, įjungę dialogo stiprinimo funkciją, bet kuriuo režimu balsus girdėsite aiškiau.
Suderinus su „DTS Virtual:X“, televizoriaus garsas visiškai pasikeičia. Girdėsite praktiškai 3D garsą, kad ir ką žiūrėtumėte ekrane! Nereikalingi papildomi garsiakalbiai ir veikia bet kuriame kambaryje. Įjunkite garso kolonėlės nuotolinio valdymo pultu arba programėlėje „Philips Home Entertainment“.
Mėgaukitės pirmos eilės teikiamu malonumu žiūrėdami visas dramas ir leisdami kitą turinį. Ši su „Dolby Digital Plus“ suderinama garso kolonėlė suteikia erdvinio garso įspūdį be papildomų garsiakalbių. Išgirsite ir pajusite skirtumą.
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