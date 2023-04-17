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  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Jungties pusės brėžinys
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

Garso kolonėlė 3.1 su belaidžiu žem. daž. garsiak

TAB8805/10

4.2

| (17) Atsiliepimai

Galingas kinematografinis garsas

Padarykite filmų vakarą įdomesnį naudodami šią galingą garso kolonėlę su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu. Su prikaustančiu „Dolby Atmos“ 3D garsu pasijusite esantys veiksmo viduryje. Suderinama su „Play-Fi“, todėl paprasta sukurti tikrą erdvinio garso sistemą.

Peržiūrėti visas naudas

Galingas kinematografinis garsas

  • Maks. 400 W, belaid. žem. daž. garsiak.

  • „Dolby Atmos®“

  • Veikia su „DTS Play-Fi“

  • Prisijungia prie pagalb. balso programų

Išmanioji garso kolonėlė. Galingas kinematografinis

Išmanioji garso kolonėlė. Galingas kinematografinis

Ši garso kolonėlė pasižymi 300 W sodriu garsu, kad ir ką žiūrėtumėte ir kad ir ką klausytumėte. 3.1 kanalai užpildo bet kurį kambarį užburiančiais garso takeliais, griausmingais efektais ir itin aiškiais dialogais. Belaidis žemų dažnių garsiakalbis sustiprina kiekvieną sprogimą ir kiekvieną smūgį.

„Dolby Atmos“. Sustiprinkite jaudulį

„Dolby Atmos“. Sustiprinkite jaudulį

Sustiprinkite dramą, kad ir ką žiūrėtumėte. Ši su „Dolby Atmos“ veikianti garso kolonėlė atkuria gylio ir aukščio dimensijas bei sukuria virtualų trijų dimensijų erdvinį garsą, kuris sklinda virš jūsų ir aplink jus.

„Play-Fi“. Nuo garso keliuose kambariuose iki erdvinio garso

„Play-Fi“. Nuo garso keliuose kambariuose iki erdvinio garso

Dėl paprasto „Play-Fi“ suderinamumo ši garso kolonėlė taps jūsų kelių kambarių sistemos žvaigžde. Galite sinchronizuoti su „Play-Fi“ suderinamus garsiakalbius, kad girdėtumėte garsą keliuose kambariuose, arba netgi sukurti tikrą erdvinio garso sistemą – visa tai padarysite su programa „Philips Sound“ arba „Play-Fi“.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

17

Atsiliepimai

17/04/2023

Polska

Polska

Soudbar

Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Naudojimo data 2022-03-17

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Naudojimo data 2022-03-17

28/04/2022

Polska

Polska

Wart Uwagi

Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim

Argumentai už

Dźwięk bass elegancki

Argumentai prieš

Oprogramowanie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Naudojimo data 2021-03-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Naudojimo data 2021-03-28

07/03/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Długo zastanawialiśmy się nad zakupem soundbara. Braliśmy pod uwagę kilka modeli różnych producentów. Ostatecznie wybór padł na Philipsa. I był to strzał w 10! Dźwięk jest po prostu rewelacyjny. Dzięki Dolby Atmos mamy w domu własne kino. Mam nadzieję, że sąsiedzi będą wyrozumiali ;). Cały zestaw ładnie się prezentuje. Łatwo się go też podłącza. Naprawdę udany zakup. Polecam każdemu.

Argumentai už

jakość dźwięku, wygląd

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Naudojimo data 2021-02-07

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Naudojimo data 2021-02-07

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