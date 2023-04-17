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TAB8805/10
Galingas kinematografinis garsas
Padarykite filmų vakarą įdomesnį naudodami šią galingą garso kolonėlę su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu. Su prikaustančiu „Dolby Atmos“ 3D garsu pasijusite esantys veiksmo viduryje. Suderinama su „Play-Fi“, todėl paprasta sukurti tikrą erdvinio garso sistemą.
Maks. 400 W, belaid. žem. daž. garsiak.
„Dolby Atmos®“
Veikia su „DTS Play-Fi“
Prisijungia prie pagalb. balso programų
Ši garso kolonėlė pasižymi 300 W sodriu garsu, kad ir ką žiūrėtumėte ir kad ir ką klausytumėte. 3.1 kanalai užpildo bet kurį kambarį užburiančiais garso takeliais, griausmingais efektais ir itin aiškiais dialogais. Belaidis žemų dažnių garsiakalbis sustiprina kiekvieną sprogimą ir kiekvieną smūgį.
Sustiprinkite dramą, kad ir ką žiūrėtumėte. Ši su „Dolby Atmos“ veikianti garso kolonėlė atkuria gylio ir aukščio dimensijas bei sukuria virtualų trijų dimensijų erdvinį garsą, kuris sklinda virš jūsų ir aplink jus.
Dėl paprasto „Play-Fi“ suderinamumo ši garso kolonėlė taps jūsų kelių kambarių sistemos žvaigžde. Galite sinchronizuoti su „Play-Fi“ suderinamus garsiakalbius, kad girdėtumėte garsą keliuose kambariuose, arba netgi sukurti tikrą erdvinio garso sistemą – visa tai padarysite su programa „Philips Sound“ arba „Play-Fi“.
4.2
iš 5
17
Atsiliepimai
VIWA70
17/04/2023
Polska
Soudbar
Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Naudojimo data 2022-03-17
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Naudojimo data 2022-03-17
Rafix1511
28/04/2022
Polska
Wart Uwagi
Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim
Argumentai už
Dźwięk bass elegancki
Argumentai prieš
Oprogramowanie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Naudojimo data 2021-03-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Naudojimo data 2021-03-28
Joanna159*
07/03/2021
Polska
Rewelacja
Długo zastanawialiśmy się nad zakupem soundbara. Braliśmy pod uwagę kilka modeli różnych producentów. Ostatecznie wybór padł na Philipsa. I był to strzał w 10! Dźwięk jest po prostu rewelacyjny. Dzięki Dolby Atmos mamy w domu własne kino. Mam nadzieję, że sąsiedzi będą wyrozumiali ;). Cały zestaw ładnie się prezentuje. Łatwo się go też podłącza. Naprawdę udany zakup. Polecam każdemu.
Argumentai už
jakość dźwięku, wygląd
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Naudojimo data 2021-02-07
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Naudojimo data 2021-02-07