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Nutraukta gamyba
TAE1205BK/00
8 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Patogiai priglunda
IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito
Puikus pasyvus triukšmo izoliavimas
Šios iš tikrųjų belaidės ausinės turi IPX4 įvertinimą ir yra atsparios bet kuria kryptimi tykštantiems purslams. Joms nekenkia šiek tiek prakaito ir nereikia jaudintis patekus į lietų.
Pritaikomi sparno formos galiukai patogiai įdedami į ausų įdubas, kad patikimai laikytųsi ir būtų geresnė pasyvaus triukšmo izoliacija. Dėl ovalaus akustinio vamzdelio ir keičiamų ausinių antgalių ausinės patogiai įdedamos į ausis. Plokščias ausinių laidas patogiai priglunda prie kaklo tiek įsidėjus, tiek išsiėmus ausines.
Šios ausinės yra magnetinės ir prilimpa viena prie kitos. Be to, jos turi nesipainiojantį, plokščią ausinių laidą. Ištraukus jas iš krepšio ar kišenės, nereikia prieš paleidžiant grojaraščio melodiją išpainioti mazgo.
1.0
iš 5
3
Atsiliepimai
Justyna 1
04/06/2025
Polska
Nie dla aktywnych! Wypadają z uszu :(
Wypadają z uszu, przy nieznacznym ruchu głowy, niezależnie od wielkości wkładek, sztywny kabel, panel sterowania i bateria wiszą przy policzkach, zamiast opierać się na ramionach, co pomaga wypadaniu słuchawek. Dźwięk, zasięg i sterowanie OK, ale wypadają przy najmniejszej aktywności, przez co są bezużyteczne.
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Lolitarock
28/09/2023
Hrvatska
Jako loše slušalice
Slušalice prekidaju razgovor nakon svakih 5 minuta,baterija se ultra brzo troši.ne traje po navedenom u opisu.. ne preporučujem
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho
Dragos123451
01/05/2021
România
Produsul m-a impresionat negativ
Nu recomand nimanui acest produs! In primul rand, microfonul se aude foarte rau. Se aude un bazait puternic cand incerci sa vorbesti, motiv pentru care cel care ar trebui sa te asculte nu te poate intelege, sau te poate, doar ca foarte greu. Motiv pentru care nu poti sa le folosesti in caz ca vrei sa vorbesti cu cineva. In al doilea rand, sunetul se aude foarte rau. Tot timpul se aude un tiuit puternic, sau daca incerci sa dai volumul mai tare, se aude bruiat, motiv pentru care daca vrei sa asculti muzica sau ceva, trebuie la un volum mic. In al treilea rand, nu sunt deloc "friendly-use". De exemplu daca incerci sa dai volumul mai tare, nu poti tine apasat mai mult timp, nu poti apasa mai reped(la fel si pentru volum mai mic), trebuie sa apesi pe +/-, astepti 3 secunde, apoi apesi iar si tot asa, iar dupa un minut, te poti bucura ca ai schimbat volumul, bine, adevarul e ca daca se aude baraind, nu prea ai motiv sa dai sunetul mai tare. De asemena, daca pana aici nu au fost suficiente argumente, ganditi-va ca cel putin la mine, le am de o zi, le-am lasat la incarcat 2 ore(asa scrie pe manual), au stat pornite o ora jumatate si s-au descarcat, le-am incarcat de doua ori pana acum, momentan se afla la incarcat(a treia oara).. In concluzie, feriti-va de acest model de casti, am incercat sa le returnez dar nu pot(motiv: "neigienic"). Avand in vedere ca pare a fi un produs defectuos, ar trebui sa se poata returna sau sa-mi inlocuiasca produsul cu altul nou sa macar sa mi le repare..
Argumentai už
Nu pot sa gasesc.
Argumentai prieš
Microfonul adauga un zgomot, un bazait foarte puternic pe fundal, se aude un tiuit in casti, nu poti sa le folosesti cu un volum ridicat pentru ca se aude bazaind,
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon