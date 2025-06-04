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  • Aiškios melodijos
  • Aiškios melodijos
  • Aiškios melodijos
  • Aiškios melodijos
  • Aiškios melodijos
  • Aiškios melodijos
  • Aiškios melodijos
  • Aiškios melodijos
  • Aiškios melodijos
  • Aiškios melodijos
  • Aiškios melodijos
  • Aiškios melodijos

Nutraukta gamyba

Į ausis dedamos belaidės ausinės su mikrofonu

TAE1205BK/00

1
| (3) Atsiliepimai
Aiškios melodijos
Tegul muzika būna šalia. Šios vandeniui ir prakaitui atsparios belaidės ausinės skleidžia puikų garsą, užtikrina patogų prigludimą prie ausies ir groja iki 7 valandų. Kai jums reikia daugiau, greitai 15 minučių įkrovę muzikos klausysitės dar 1 val.
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Aiškios melodijos

  • 8 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Patogiai priglunda

  • IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito

  • Puikus pasyvus triukšmo izoliavimas

IPX4 atsparumas purslams ir prakaitui

Šios iš tikrųjų belaidės ausinės turi IPX4 įvertinimą ir yra atsparios bet kuria kryptimi tykštantiems purslams. Joms nekenkia šiek tiek prakaito ir nereikia jaudintis patekus į lietų.

Saugios, pritaikomos, patogios

Pritaikomi sparno formos galiukai patogiai įdedami į ausų įdubas, kad patikimai laikytųsi ir būtų geresnė pasyvaus triukšmo izoliacija. Dėl ovalaus akustinio vamzdelio ir keičiamų ausinių antgalių ausinės patogiai įdedamos į ausis. Plokščias ausinių laidas patogiai priglunda prie kaklo tiek įsidėjus, tiek išsiėmus ausines.

Magnetinės ausinės. Plokščias, nesusipainiojantis laidas

Šios ausinės yra magnetinės ir prilimpa viena prie kitos. Be to, jos turi nesipainiojantį, plokščią ausinių laidą. Ištraukus jas iš krepšio ar kišenės, nereikia prieš paleidžiant grojaraščio melodiją išpainioti mazgo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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1.0

iš 5

3

Atsiliepimai

5
4
3
2

04/06/2025

Polska

Polska

Nie dla aktywnych! Wypadają z uszu :(

Wypadają z uszu, przy nieznacznym ruchu głowy, niezależnie od wielkości wkładek, sztywny kabel, panel sterowania i bateria wiszą przy policzkach, zamiast opierać się na ramionach, co pomaga wypadaniu słuchawek. Dźwięk, zasięg i sterowanie OK, ale wypadają przy najmniejszej aktywności, przez co są bezużyteczne.

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

28/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Jako loše slušalice

Slušalice prekidaju razgovor nakon svakih 5 minuta,baterija se ultra brzo troši.ne traje po navedenom u opisu.. ne preporučujem

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

01/05/2021

România

România

Produsul m-a impresionat negativ

Nu recomand nimanui acest produs! In primul rand, microfonul se aude foarte rau. Se aude un bazait puternic cand incerci sa vorbesti, motiv pentru care cel care ar trebui sa te asculte nu te poate intelege, sau te poate, doar ca foarte greu. Motiv pentru care nu poti sa le folosesti in caz ca vrei sa vorbesti cu cineva. In al doilea rand, sunetul se aude foarte rau. Tot timpul se aude un tiuit puternic, sau daca incerci sa dai volumul mai tare, se aude bruiat, motiv pentru care daca vrei sa asculti muzica sau ceva, trebuie la un volum mic. In al treilea rand, nu sunt deloc "friendly-use". De exemplu daca incerci sa dai volumul mai tare, nu poti tine apasat mai mult timp, nu poti apasa mai reped(la fel si pentru volum mai mic), trebuie sa apesi pe +/-, astepti 3 secunde, apoi apesi iar si tot asa, iar dupa un minut, te poti bucura ca ai schimbat volumul, bine, adevarul e ca daca se aude baraind, nu prea ai motiv sa dai sunetul mai tare. De asemena, daca pana aici nu au fost suficiente argumente, ganditi-va ca cel putin la mine, le am de o zi, le-am lasat la incarcat 2 ore(asa scrie pe manual), au stat pornite o ora jumatate si s-au descarcat, le-am incarcat de doua ori pana acum, momentan se afla la incarcat(a treia oara).. In concluzie, feriti-va de acest model de casti, am incercat sa le returnez dar nu pot(motiv: "neigienic"). Avand in vedere ca pare a fi un produs defectuos, ar trebui sa se poata returna sau sa-mi inlocuiasca produsul cu altul nou sa macar sa mi le repare..

Argumentai už

Nu pot sa gasesc.

Argumentai prieš

Microfonul adauga un zgomot, un bazait foarte puternic pe fundal, se aude un tiuit in casti, nu poti sa le folosesti cu un volum ridicat pentru ca se aude bazaind,

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

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