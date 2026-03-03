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Nutraukta gamyba
TAH2005BK/00
Minkštos ir patogios pagalvėlės
40 mm garsiakalbiai
Lengvas lankelis
2 m ausinių laidas
Su šiomis laidinėmis, ant ausų dedamomis ausinėmis patogiai klausysitės tiek, kiek norėsite. Per galingus 40 mm garsiakalbius girdėsite aiškų, gryną garsą. Ant ausų dedamos ausinės pasižymi gera pasyvaus triukšmo izoliacija, o kiti negirdės, ko klausotės.
Paminkštinta reguliuojama galvos juosta tinka bet kuriai galvai, o minkštos ausų kaušelių pagalvėlės puikiai tinka klausytis ilgai. Nėra akumuliatoriaus, todėl klausymosi laikas neribojamas. Idealu, kai leidžiate naujausias tinklalaides.
2 m ausinių laidas puikiai tinka prijungti prie nešiojamojo kompiuterio ar planšetinio kompiuterio. Jei keliaujate, su šiuo laidu galėsite saugiai laikyti prietaisą krepšyje ar kišenėje ir klausytis laisvomis rankomis.
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