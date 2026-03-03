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  • Tai – jūsų laikas
  • Tai – jūsų laikas
  • Tai – jūsų laikas
  • Tai – jūsų laikas
  • Tai – jūsų laikas
  • Tai – jūsų laikas
  • Tai – jūsų laikas
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Nutraukta gamyba

Ant ausų uždedamos ausinės

TAH2005BK/00

Tai – jūsų laikas
Nuo mėgstamų melodijų iki naujausių tinklalaidžių – šios paprastos ant ausų dedamos ausinės yra patogios ir skleidžia aiškų garsą. 2 m ilgio laidas puikiai tinka naudoti kasdien ir prisijungti mėgstamus prietaisus.
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Tai – jūsų laikas

  • Minkštos ir patogios pagalvėlės

  • 40 mm garsiakalbiai

  • Lengvas lankelis

  • 2 m ausinių laidas

Klausykitės garsų

Su šiomis laidinėmis, ant ausų dedamomis ausinėmis patogiai klausysitės tiek, kiek norėsite. Per galingus 40 mm garsiakalbius girdėsite aiškų, gryną garsą. Ant ausų dedamos ausinės pasižymi gera pasyvaus triukšmo izoliacija, o kiti negirdės, ko klausotės.

Lengvumas visą dieną. Kasdienis patogumas

Paminkštinta reguliuojama galvos juosta tinka bet kuriai galvai, o minkštos ausų kaušelių pagalvėlės puikiai tinka klausytis ilgai. Nėra akumuliatoriaus, todėl klausymosi laikas neribojamas. Idealu, kai leidžiate naujausias tinklalaides.

Prijunkite prie mėgstamų prietaisų

2 m ausinių laidas puikiai tinka prijungti prie nešiojamojo kompiuterio ar planšetinio kompiuterio. Jei keliaujate, su šiuo laidu galėsite saugiai laikyti prietaisą krepšyje ar kišenėje ir klausytis laisvomis rankomis.

Techninės savybės

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