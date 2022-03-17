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  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
  • Valdykite tylą
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Nutraukta gamyba

Aukštos raišk. garso belaidės, ausis uždeng. ausinės

TAH8505BK/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Valdykite tylą
Klausykitės muzikos, o ne lietaus. Šiose ant ausų dedamose belaidėse ausinėse galite valdyti aktyvią triukšmo šalinimo funkciją, kad ji būtų pritaikyta jūsų situacijai. Jos veikia 30 val. ir yra lanksčiai bei greitai įkraunamos, tad užteks visai kelionei.
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belaidės ausinės su aktyvia triukšmo šalinimo funkcija

Valdykite tylą

  • 40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

30 val. grojimo arba kalbėjimo trukmė (25 val., kai įjungtas ANC)

Bet kurios kelionės metu šios ausinės yra paruoštos veikti. Vienas įkrovimas trunka vos 2 val. Išjungę aktyvų triukšmo šalinimą, galite klausytis (arba kalbėti) 30 val., įjungę – 25 val. Du greitojo įkrovimo lygiai: spartusis įkrovimas ir greitasis įkrovimas, su kuriais klausysitės dar 2 arba 6 valandas.

Aktyvus triukšmo šalinimas (ANC). Pasinerkite į veiklą ir girdėkite muziką

Su aktyviu triukšmo šalinimu viską palikite nuošalyje. Nutildykite traukinio ar dirbančiųjų biure keliamą triukšmą mygtuko paspaudimu. Būdami išvykę ir naudodami budrumo režimą, galite klausytis muzikos ir girdėti pritaikytą gatvės triukšmą.

Glotnus, reguliuojamas lankelis. Minkštos ausų gaubtelių pagalvėlės

Nuo grojaraščio iki tinklalaidžių – per tobulai suderintus neodimio akustinius garsiakalbius girdėsite sodrius bosinius ir aiškius vidutinio dažnio garsus. Minkštos ausų gaubtelių pagalvėlės uždengia visą ausį ir sukuriama izoliacija, skirta išoriniam triukšmui pasyviai izoliuoti. Lankelis yra lengvas, lengvai reguliuojamas ir glotnus. Šios ausinės neįsipainios plaukuose.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

17/03/2022

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %

Argumentai už

Dzwięk super bas mega

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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