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Nutraukta gamyba
TAH8505BK/00
40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Bet kurios kelionės metu šios ausinės yra paruoštos veikti. Vienas įkrovimas trunka vos 2 val. Išjungę aktyvų triukšmo šalinimą, galite klausytis (arba kalbėti) 30 val., įjungę – 25 val. Du greitojo įkrovimo lygiai: spartusis įkrovimas ir greitasis įkrovimas, su kuriais klausysitės dar 2 arba 6 valandas.
Su aktyviu triukšmo šalinimu viską palikite nuošalyje. Nutildykite traukinio ar dirbančiųjų biure keliamą triukšmą mygtuko paspaudimu. Būdami išvykę ir naudodami budrumo režimą, galite klausytis muzikos ir girdėti pritaikytą gatvės triukšmą.
Nuo grojaraščio iki tinklalaidžių – per tobulai suderintus neodimio akustinius garsiakalbius girdėsite sodrius bosinius ir aiškius vidutinio dažnio garsus. Minkštos ausų gaubtelių pagalvėlės uždengia visą ausį ir sukuriama izoliacija, skirta išoriniam triukšmui pasyviai izoliuoti. Lankelis yra lengvas, lengvai reguliuojamas ir glotnus. Šios ausinės neįsipainios plaukuose.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Szymon G
17/03/2022
Polska
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %
Argumentai už
Dzwięk super bas mega
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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