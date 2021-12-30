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  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
  • Sukurtos taip, kad įsijaustumėte

Nutraukta gamyba

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

TAH9505BK/00

1.9
| (17) Atsiliepimai
Sukurtos taip, kad įsijaustumėte
Įkvėpimas. Motyvacija. Koncentracija. Šios puikiomis aktyvaus triukšmo pašalinimo priemonėmis ir aiškiu skambučių garsu pasižyminčios belaidės ausinės bus jūsų priedanga. Su visiškai integruotu „Google Assistant“ padarysite daugiau laisvomis rankomis.
Peržiūrėti visas naudas

Sukurtos taip, kad įsijaustumėte

  • „Noise Cancellation Pro“

  • Integruota „Google Assistant“ programa

  • „Bluetooth“ daugiataškis ryšys

  • Sensorinis valdymas

Hibridinis aktyvus triukšmo pašalinimas. Sutekite dėmesį ten, kur norite

Hibridinis aktyvus triukšmo pašalinimas. Sutekite dėmesį ten, kur norite

Kai daina nusipelno viso jūsų dėmesio, su šiomis belaidėmis ausinėmis galėsite įsijausti. Vienas išorinis mikrofonas ir vienas vidinis mikrofonas suderinami išoriniam triukšmui išfiltruoti. Uždenkite dešinės ausies kaušelį, kad suaktyvintumėte aplinkos garsų režimą, ir sugrįžkite į pasaulį.

Apvalus, ant ausų dedamas dizainas. Aptaki išvaizda, puikus garsas

Apvalus, ant ausų dedamas dizainas. Aptaki išvaizda, puikus garsas

Apvalūs ausų kaušeliai suteikia savito stiliaus pojūtį. Uždėjus ant ausų sudaromas sandarumas, pasyviai izoliuojantis išorinį triukšmą. Puikiai suderinti 40 mm garsiakalbiai skleidžia sodrius žemuosius, subalansuotus vidutinio diapazono ir energingus aukštus garsus.

„Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikytas garso valdymas

„Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikytas garso valdymas

Sustiprinkite žemuosius garsus. Sušvelninkite diskantą. „Philips“ ausinių programa suteikia galimybę valdyti klausomą muziką. Patys reguliuokite garsumą arba pasirinkite iš anksto nustatytą garso stilių. Taip pat vienu mygtuko palietumu galite perjungti iš anksto nustatytus ANC režimus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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1.9

iš 5

17

Atsiliepimai

4

30/12/2021

Polska

Polska

Sztos

Słuchawki sztos. Wykonanie, jakość dźwięku, funkcjonalność - 10/10 Polecam wszystkim audiofilom

Argumentai už

Wszytko

Argumentai prieš

Nie ma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

22/04/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Argumentai prieš

Мінусів поки не знайшов.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH9505BK Накладні бездротові навушники

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične

Lahke, z enim polnjenjem zdržijo dolgo časa, ANC je zelo dober, povezava dveh naprav je delovala zelo dobro, mikrofon za telefonski klic je odličen tudi kakovost glasbe je nadpovprečna.

Argumentai už

Odzivne, dobro zaduši zunanje zvoke

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

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