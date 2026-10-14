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Nutraukta gamyba

Ausinės su mikrofonu

TAKH101BL/00

Eime!

Leiskite jiems žiūrėti, klausytis ar žaisti su ant ausų dedamomis ausinėmis, kurios nepakenks ausims. Šios spalvotos ausinės yra patogios, jų garsumas ribojamas iki 85 dB. Vaikai gali saugiai mėgautis ekrane rodomais vaizdais ar mėgstamomis melodijomis.

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Eime!

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ant ausų uždedamos

  • Minkštos ausų pagalvėlės

1,2 m laidas, idealiai tinkantis naudoti lauke

Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso prietaisą ten, kur norite.

32 mm akustiniai garsiakalbiai. Aiškus garsas

Šios ausinės, specialiai sukurtos apsaugoti mažas ausytes, pasižymi 32 mm akustiniais garsiakalbiais, kurių garsumas ribojamas iki 85 dB. Galite atsipūsti žinodami, kad jūsų vaikai saugiai klausosi muzikos, žiūri vaizdo klipus ir žaidžia žaidimus.

Kompaktiška, sulankstoma konstrukcija. Paprasta laikyti

Šias laidines vaikų ausines galima sulankstyti į vidų, sukuriant kompaktišką ryšulėlį. Jos puikiai tinka neštis striukės kišenėle ar krepšyje.

Techninės savybės

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