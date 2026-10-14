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Nutraukta gamyba
TAKH101PK/00
Eime!
Leiskite jiems žiūrėti, klausytis ar žaisti su ant ausų dedamomis ausinėmis, kurios nepakenks ausims. Šios spalvotos ausinės yra patogios, jų garsumas ribojamas iki 85 dB. Vaikai gali saugiai mėgautis ekrane rodomais vaizdais ar mėgstamomis melodijomis.
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso prietaisą ten, kur norite.
Šios ausinės, specialiai sukurtos apsaugoti mažas ausytes, pasižymi 32 mm akustiniais garsiakalbiais, kurių garsumas ribojamas iki 85 dB. Galite atsipūsti žinodami, kad jūsų vaikai saugiai klausosi muzikos, žiūri vaizdo klipus ir žaidžia žaidimus.
Šias laidines vaikų ausines galima sulankstyti į vidų, sukuriant kompaktišką ryšulėlį. Jos puikiai tinka neštis striukės kišenėle ar krepšyje.
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