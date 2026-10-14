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Nutraukta gamyba
TAKH301BL/00
Užsiimkite savo darbais
Smagiai leiskite laiką su ant ausų dedamomis ausinėmis, kurių stilių vaikai gali kurti patys. Šiose ausinėse garsumas ribojamas iki 85 dB. Jos yra pakankamai tvirtos, kad galėtumėte jas įmesti į mokyklinę kuprinę. Vaikai gali puošti ausų gaubtelius lipdukais ar savo sukurtais meno kūriniais!
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso prietaisą ten, kur norite.
Šios ausinės, specialiai sukurtos apsaugoti mažas ausytes, pasižymi 32 mm akustiniais garsiakalbiais, kurių garsumas ribojamas iki 85 dB. Galite atsipūsti žinodami, kad jūsų vaikai saugiai klausosi muzikos, žiūri vaizdo klipus ir žaidžia žaidimus.
Vaikai gali apklijuoti ausines lipdukais arba savo meno kūriniais. Permatomas išorinis ausų gaubtelių apdangalas atsiveria, todėl galite į vidų įdėti piešinį. Prie ausinių pridedami trys lipdukų ir grafinių kortelių rinkiniai.
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