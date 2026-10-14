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Nutraukta gamyba

Ausinės su mikrofonu

TAKH301PK/00

Užsiimkite savo darbais

Smagiai leiskite laiką su ant ausų dedamomis ausinėmis, kurių stilių vaikai gali kurti patys. Šiose ausinėse garsumas ribojamas iki 85 dB. Jos yra pakankamai tvirtos, kad galėtumėte jas įmesti į mokyklinę kuprinę. Vaikai gali puošti ausų gaubtelius lipdukais ar savo sukurtais meno kūriniais!

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Užsiimkite savo darbais

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ant ausų uždedamos

  • Minkštos ausų pagalvėlės

1,2 m laidas, idealiai tinkantis naudoti lauke

Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso prietaisą ten, kur norite.

32 mm akustiniai garsiakalbiai. Aiškus garsas

Šios ausinės, specialiai sukurtos apsaugoti mažas ausytes, pasižymi 32 mm akustiniais garsiakalbiais, kurių garsumas ribojamas iki 85 dB. Galite atsipūsti žinodami, kad jūsų vaikai saugiai klausosi muzikos, žiūri vaizdo klipus ir žaidžia žaidimus.

Pritaikomi ausų gaubteliai. Naudokite lipdukus ar savo sukurtus meno kūrinius

Vaikai gali apklijuoti ausines lipdukais arba savo meno kūriniais. Permatomas išorinis ausų gaubtelių apdangalas atsiveria, todėl galite į vidų įdėti piešinį. Prie ausinių pridedami trys lipdukų ir grafinių kortelių rinkiniai.

Techninės savybės

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