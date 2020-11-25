30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Švieskite kaip žvaigždė
Leiskite jiems pasilinksminti su madingomis, ant ausų dedamomis ausinėmis, kurios šviečia. Šių tvirtų, belaidžių ausinių garsumas ribojamas iki 85 dB. Ausies gaubtelyje esantis LED skydelis su spalvotomis lemputėmis paryškina stilių.
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Nuo kelionių iki filmų savaitės – vaikams patiks šios belaidės ausinės. Vieno įkrovimo užtenka 20 valandų, t. y. pakankamai, kad būtų galima pramogauti kelias dienas.
Šios ausinės, specialiai sukurtos apsaugoti mažas ausytes, pasižymi 32 mm akustiniais garsiakalbiais, kurių garsumas ribojamas iki 85 dB. Galite atsipūsti žinodami, kad jūsų vaikai saugiai klausosi muzikos, žiūri vaizdo klipus ir žaidžia žaidimus.
Dėl minkštų ausų ir lankelio pagalvėlių vaikai jaučiasi patogiai klausydamiesi muzikos ar žiūrėdami savo mėgstamus vaizdo klipus „YouTube“.
5.0
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Jp2krol
25/11/2020
Polska
Wygodne
Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.
Argumentai už
Wygoda, dźwięk
Argumentai prieš
kolor
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2019-10-25
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2019-10-25
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Argumentai už
jakosc, cena
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2020-10-24
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Naudojimo data 2020-10-24
Lary27
22/11/2020
Polska
Ładne i dobre!
Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe