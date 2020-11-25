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Nutraukta gamyba

Belaidės ausinės

TAKH402PK/00

5

| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Mėlyna
Mėlyna
Rožinė
Rožinė

Švieskite kaip žvaigždė

Leiskite jiems pasilinksminti su madingomis, ant ausų dedamomis ausinėmis, kurios šviečia. Šių tvirtų, belaidžių ausinių garsumas ribojamas iki 85 dB. Ausies gaubtelyje esantis LED skydelis su spalvotomis lemputėmis paryškina stilių.

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Švieskite kaip žvaigždė

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ant ausų uždedamos

  • Minkštos ausų pagalvėlės

Veikia 20 valandų. Jokių laidų, jokio vargo

Nuo kelionių iki filmų savaitės – vaikams patiks šios belaidės ausinės. Vieno įkrovimo užtenka 20 valandų, t. y. pakankamai, kad būtų galima pramogauti kelias dienas.

32 mm akustiniai garsiakalbiai. Aiškus garsas

Šios ausinės, specialiai sukurtos apsaugoti mažas ausytes, pasižymi 32 mm akustiniais garsiakalbiais, kurių garsumas ribojamas iki 85 dB. Galite atsipūsti žinodami, kad jūsų vaikai saugiai klausosi muzikos, žiūri vaizdo klipus ir žaidžia žaidimus.

Patogios ausų ir lankelio pagalvėlės. Puikiai tinka mažoms ausytėms

Dėl minkštų ausų ir lankelio pagalvėlių vaikai jaučiasi patogiai klausydamiesi muzikos ar žiūrėdami savo mėgstamus vaizdo klipus „YouTube“.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Wygodne

Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.

Argumentai už

Wygoda, dźwięk

Argumentai prieš

kolor

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2019-10-25

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2019-10-25

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Argumentai už

jakosc, cena

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2020-10-24

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Naudojimo data 2020-10-24

22/11/2020

Polska

Polska

Ładne i dobre!

Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.