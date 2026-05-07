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TAM3205M2/12
Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai
20 W
„Bluetooth 5.4“
FM, CD, USB, garso įvestis
Mėgausitės ryškiu, aiškiu stereofoniniu garsu ir giliais žemaisiais dažniais, nes knygų lentynos tipo garsiakalbiai maksimaliai išnaudoja galingą 20 W (RMS) galią, 3 colių žemųjų dažnių garsiakalbius ir žemųjų dažnio refleksinius prievadus.
Muzika, tinklalaidės, naujienos, filmai, sportas – sąrašas begalinis! Galite transliuoti garsą per „Bluetooth“, įsijungti FM radiją ar prisijungti prie kitų šaltinių, tokių kaip „flash“ atmintinės per USB ar patefonai per garso įvestį. Skaitmeninis radijo imtuvas su 20 išankstinių nuostatų užtikrina itin aiškų garsą, o CD grotuvas gali nuskaityti MP3 CD diskus ir įrašytus CD.
Palaikomi „Bluetooth LE Audio“ ir LC3 kodekas, kad transliacijos metu garsas būtų pastebimai geresnis. Taip pat palaikoma „Auracast“, todėl iš suderinamo išmaniojo įrenginio galite transliuoti į mikrosistemą ir kitus su „Auracast“ suderinamus garsiakalbius.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
Czesiek49
07/05/2026
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Nie wiem jak ustawić zegar na wyświetlaczu.
Nie raz słyszałem opinie o produktach Phillips i muszę stwierdzić że opinia była słuszna !!!
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21