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Nutraukta gamyba
„Bluetooth®“
CD, MP3-CD, USB, FM
Įkrovimui skirtas USB prievadas
18 W
Su šia stilinga mikrosistema galima transliuoti grojaraščius ir dar daugiau per „Bluetooth“, leisti kompaktinius diskus ir klausytis FM radijo. Skaitmeninis radijo imtuvas su 10 išankstinių nustatymų priima aiškų signalą, o kompaktinių diskų grotuvas gali skaityti MP3 kompaktinius diskus ir įrašytus kompaktinius diskus.
Iš knygų lentynų stiliaus garsiakalbių su 3 col. žemųjų dažnių garsiakalbiais ir žemųjų dažnių refleksinėmis angomis sklinda aiškus garsas ir puikūs žemiejieji garsai. Naudojant 18 W maksimalią išvestį užtikrinamas malonus garsas mažesnėse erdvėse. Puikiai tinka namų biure ar miegamajame.
Dvitonis centrinis įrenginys ir garsiakalbių korpusai primena tobulai atkuriančių įrenginių dizainą. Dėl tekstūruotos garsumo reguliavimo rankenėlės kyla malonus pojūtis, kad prietaisas veikia analoginiu būdu. Įrenginio priekyje yra mygtukai, skirti atkurti ir pasirinkti šaltinį.
4.3
iš 5
6
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
MarCeL_11
25/03/2023
Polska
Świetna Wieża!
Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205 Mikrowieża
Ivetinka
03/07/2023
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Blue tooth aj možnosť nabíjania
Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.
Argumentai už
Blue tooth, nabíjačka
Argumentai prieš
Krátke káble k reproduktorom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205 Hudobný mikrosystém
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205 Hudobný mikrosystém
stosto6666
16/08/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Продукта е страхотен
Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика
Argumentai už
Philips
Argumentai prieš
Не виждам
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205 Микро музикална система
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205 Микро музикална система