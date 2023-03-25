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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

TAM3205/12

4.3
| (6) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį
Pasiruošę mėgstamiems garsams
Kiekvieną transliuojamą tinklalaidę ar grojaraštį girdėkite geriau. Iš naujo atraskite savo kompaktinių diskų kolekciją arba įjunkite radiją. Ši klasikinės išvaizdos mikrosistema puikiai skamba mažesniuose kambariuose. Be to, galite prijungti kitus šaltinius per USB arba garso įvestį.
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Pasiruošę mėgstamiems garsams

  • „Bluetooth®“

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

  • 18 W

Visa jūsų muzika

Su šia stilinga mikrosistema galima transliuoti grojaraščius ir dar daugiau per „Bluetooth“, leisti kompaktinius diskus ir klausytis FM radijo. Skaitmeninis radijo imtuvas su 10 išankstinių nustatymų priima aiškų signalą, o kompaktinių diskų grotuvas gali skaityti MP3 kompaktinius diskus ir įrašytus kompaktinius diskus.

Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai. Sodresni žemieji tonai

Iš knygų lentynų stiliaus garsiakalbių su 3 col. žemųjų dažnių garsiakalbiais ir žemųjų dažnių refleksinėmis angomis sklinda aiškus garsas ir puikūs žemiejieji garsai. Naudojant 18 W maksimalią išvestį užtikrinamas malonus garsas mažesnėse erdvėse. Puikiai tinka namų biure ar miegamajame.

Klasikinis dizainas

Dvitonis centrinis įrenginys ir garsiakalbių korpusai primena tobulai atkuriančių įrenginių dizainą. Dėl tekstūruotos garsumo reguliavimo rankenėlės kyla malonus pojūtis, kad prietaisas veikia analoginiu būdu. Įrenginio priekyje yra mygtukai, skirti atkurti ir pasirinkti šaltinį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

6

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

25/03/2023

Polska

Polska

Świetna Wieża!

Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205 Mikrowieża

03/07/2023

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Blue tooth aj možnosť nabíjania

Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.

Argumentai už

Blue tooth, nabíjačka

Argumentai prieš

Krátke káble k reproduktorom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205 Hudobný mikrosystém

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205 Hudobný mikrosystém

16/08/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продукта е страхотен

Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика

Argumentai už

Philips

Argumentai prieš

Не виждам

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205 Микро музикална система

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3205 Микро музикална система

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