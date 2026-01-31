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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai
20 W
„Bluetooth 5.4“
DAB+ / FM, CD, USB, garso įvestis
Mėgausitės ryškiu, aiškiu stereofoniniu garsu ir giliais žemaisiais dažniais, nes knygų lentynos tipo garsiakalbiai maksimaliai išnaudoja galingą 20 W (RMS) galią, 3 colių žemųjų dažnių garsiakalbius ir žemųjų dažnio refleksinius prievadus.
Muzika, tinklalaidės, naujienos, filmai, sportas – sąrašas begalinis! Galite įsijungti itin aiškų DAB+/FM radiją, transliuoti savo garsus per „Bluetooth“ ar prisijungti prie kitų šaltinių, tokių kaip „flash“ atmintinės per USB ar patefonai per garso įvestį. Skaitmeninis radijo imtuvas su 20 išankstinių nuostatų užtikrina itin aiškų garsą, o CD grotuvas gali nuskaityti MP3 CD diskus ir įrašytus CD.
Palaikomi „Bluetooth LE Audio“ ir LC3 kodekas, kad transliacijos metu garsas būtų pastebimai geresnis. Taip pat palaikoma „Auracast“, todėl iš suderinamo išmaniojo įrenginio galite transliuoti į mikrosistemą ir kitus su „Auracast“ suderinamus garsiakalbius.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
JirkaJ
31/01/2026
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Ok
Pro běžný poslech úplně dostačující. Na ozvučení většího prostoru by systém nestačil, do běžného pokoje ok
Argumentai už
Malý, pěkný, funkčně dostačující
Argumentai prieš
Mohl by mít nastavitelný ekvalizer podle vlastních preferencí
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Kapinko
11/10/2025
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Dobrý produkt
Dizajnovo pekný výrobok, DAB zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem. Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu)
Argumentai už
Dizajnovo pekný výrobok, DAB vynikajúca kvalita ale zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem, využite externých zdrojov prehrávania CD a USB..
Argumentai prieš
Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3505M2 Hudobný mikrosystém
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM3505M2 Hudobný mikrosystém