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Nutraukta gamyba
TAM4505/12
„Bluetooth®“
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Įkrovimui skirtas USB prievadas
60 W, „Audio-in“ jungtis
Su šia stilinga mikrosistema galima transliuoti grojaraščius, leisti kompaktinius diskus ir klausytis DAB+ bei FM radijo. Skaitmeninis radijo imtuvas su 20 išankstinių nustatymų priima itin aiškų signalą, o kompaktinių diskų grotuvas gali skaityti MP3 kompaktinius diskus ir įrašytus kompaktinius diskus.
Šie knygų lentynų stiliaus garsiakalbiai skleidžia aiškų garsą ir gerus žemuosius garsus, nes juose yra žemųjų dažnių garsiakalbis, aukštųjų dažnių garsiakalbis bei žemųjų dažnių refleksiniai vamzdžiai. Didžiausia 60 W galia suteikia didelį garsą bet kurioje patalpoje. Puikiai tinka poilsio ar atviro plano gyvenamosioms patalpoms.
Dvitonis centrinis įrenginys ir garsiakalbių korpusai primena tobulai atkuriančių įrenginių dizainą. Dėl tekstūruotos garsumo reguliavimo rankenėlės kyla malonus pojūtis, kad prietaisas veikia analoginiu būdu. Įrenginio priekyje yra mygtukai, skirti atkurti ir pasirinkti šaltinį.
4.0
iš 5
5
Atsiliepimai
ADAM 83
07/07/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Mikrowieza Philips
Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.
Argumentai už
Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok
Argumentai prieš
Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM4505 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM4505 Mikrowieża
davry
06/05/2024
Polska
cena vs oczekiwania
Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM4505 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM4505 Mikrowieża
K i M
03/01/2021
Polska
Pozytywne zaskoczenie.
Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.
Argumentai už
Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.
Argumentai prieš
Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM4505 Mikrowieża
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM4505 Mikrowieża