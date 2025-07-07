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Visos serijos

  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
  • Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.

Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

TAM4505/12

4
| (5) Atsiliepimai
Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.
Praturtinkite klausymąsi namuose su šia klasikinės išvaizdos mikrosistema. Mėgaukitės itin aiškiu skaitmeniniu DAB+ / FM radiju, transliuokite muziką ir tinklalaides, leiskite kompaktinius diskus – viską girdėsite sodriu 60 W garsu. Per USB arba „audio-in“ jungtį prijungsite kitus šaltinius.
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Aptaki išvaizda. Sodrūs garsai.

  • „Bluetooth®“

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

  • 60 W, „Audio-in“ jungtis

Visa jūsų muzika

Su šia stilinga mikrosistema galima transliuoti grojaraščius, leisti kompaktinius diskus ir klausytis DAB+ bei FM radijo. Skaitmeninis radijo imtuvas su 20 išankstinių nustatymų priima itin aiškų signalą, o kompaktinių diskų grotuvas gali skaityti MP3 kompaktinius diskus ir įrašytus kompaktinius diskus.

Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai. Sodresni žemieji tonai

Šie knygų lentynų stiliaus garsiakalbiai skleidžia aiškų garsą ir gerus žemuosius garsus, nes juose yra žemųjų dažnių garsiakalbis, aukštųjų dažnių garsiakalbis bei žemųjų dažnių refleksiniai vamzdžiai. Didžiausia 60 W galia suteikia didelį garsą bet kurioje patalpoje. Puikiai tinka poilsio ar atviro plano gyvenamosioms patalpoms.

Klasikinis dizainas

Dvitonis centrinis įrenginys ir garsiakalbių korpusai primena tobulai atkuriančių įrenginių dizainą. Dėl tekstūruotos garsumo reguliavimo rankenėlės kyla malonus pojūtis, kad prietaisas veikia analoginiu būdu. Įrenginio priekyje yra mygtukai, skirti atkurti ir pasirinkti šaltinį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.0

iš 5

5

Atsiliepimai

3
2

07/07/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Mikrowieza Philips

Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.

Argumentai už

Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok

Argumentai prieš

Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM4505 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM4505 Mikrowieża

06/05/2024

Polska

Polska

cena vs oczekiwania

Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM4505 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM4505 Mikrowieża

03/01/2021

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie.

Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.

Argumentai už

Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.

Argumentai prieš

Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM4505 Mikrowieża

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAM4505 Mikrowieża

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.