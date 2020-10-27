30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nauja
TAMS3BK/00
The Buds
Spalvos traukia akį. Muzika užvaldo. Dėl ryškios išvaizdos ir nerūpestingo charakterio „The Buds“ leidžia mėgautis sodriu, detaliu garsu, o apvalus išmanusis įkrovimo dėklas lengvai telpa kišenėje. Jūsų diena, jūsų grojaraščiai, jūsų tempas.
Įspūdingas garsas. Retro stilius
Išmanusis įkrovimo dėklas
Adaptyvusis triukšmo slopinimas
Iki 42 valandų atkūrimo laikas
Prisitaikantis triukšmo slopinimas greitai reaguoja į aplinką ir realiuoju laiku slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją. Jei norite girdėti, kas vyksta aplinkui, aplinkos girdėjimo režimas praleidžia išorinius garsus. Greito aplinkos girdėjimo funkcija išryškina balsus, todėl galite kalbėtis nenusiėmę ausinių.
Šis išmanusis dėklas yra daugiau nei įkroviklis – juo galite valdyti skambučius, atkūrimą, triukšmo slopinimą ir Auracast™ arba įjungti „Lo-Fi“ garso režimą. Jis netgi gali padėti fotografuoti nuotoliniu būdu aktyvindamas prijungto įrenginio kamerą. Pasirenkamos vinilinės plokštelės, kasetės ir stiprintuvo animacijos leidžia keisti dėklo 1.47" spalvoto jutiklinio ekrano išvaizdą.
Kai triukšmo slopinimas išjungtas, visiškai įkrovus ausines galima klausytis 10 valandų, o išmanusis įkrovimo dėklas suteikia dar 32 valandas (įjungus triukšmo slopinimą – 7 valandas ir dar 23 valandas naudojant dėklą). Jei reikia greitai papildyti energijos atsargas, 15 minučių įkrovimas suteikia dar 3 valandas. Dėklą galima įkrauti per USB-C.
Atsiliepimai