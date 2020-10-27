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TAMS3YL/00
The Buds
Spalvos traukia akį. Muzika užvaldo. Dėl drąsios išvaizdos ir nerūpestingo charakterio „The Buds“ palaiko gerą nuotaiką, skleisdamos šiltą, detalų garsą, o apvalus išmanusis įkrovimo dėklas lengvai telpa kišenėje. Jūsų diena, jūsų grojaraščiai, jūsų tempas.
Įspūdingas garsas. Retro stilius
Išmanusis įkrovimo dėklas
Adaptyvusis triukšmo slopinimas
Iki 42 valandų atkūrimo
Adaptyvusis triukšmo slopinimas realiuoju laiku greitai reaguoja į aplinką ir slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją. Jei norite girdėti, kas vyksta aplinkui, aplinkos girdėjimo režimas vėl praleidžia išorinius garsus. Greito aplinkos girdėjimo funkcija sustiprina balsus, todėl galite kalbėtis neišsiėmę ausinių.
Tai daugiau nei įkroviklis – šis išmanusis dėklas leidžia valdyti skambučius, atkūrimą, triukšmo slopinimą ir Auracast™ arba įjungti Lo-Fi garso režimą. Jis netgi gali padėti fotografuoti nuotoliniu būdu suaktyvindamas prijungto įrenginio kamerą. Pasirenkamos vinilo plokštelės, kasetės ir stiprintuvo animacijos leidžia keisti dėklo 1.47" spalvoto jutiklinio ekrano išvaizdą.
Išjungus triukšmo slopinimą, visiškai įkrovus ausines muzikos galima klausytis 10 valandų, o išmanusis įkrovimo dėklas suteikia dar 32 valandas (įjungus triukšmo slopinimą – 7 valandas ir dar 23 valandas naudojant dėklą). Jei reikia greitai papildyti energijos atsargas, 15 minučių įkrovimas suteikia dar 3 valandas. Dėklą galima įkrauti per USB-C.
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