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Nutraukta gamyba

„Bluetooth“ vakarėlių garsiakalbis

TANX200/10

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Išlaisvinkite žemuosius dažnius

Sudrebinkite kambarį su „Bluetooth“ vakarėlių garsiakalbiu, kuriame yra du žemųjų dažnių garsiakalbiai griausmingiems žemiesiems garsams! Galite prijungti gitarą bei mikrofoną ir šėlti pagal savo melodijas. Taip pat yra apšvietimo efektų, linksmų karaokės funkcijų ir veikia 14 valandų.

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Išlaisvinkite žemuosius dažnius

  • „Bluetooth®“

„Line-in“ ir „line-out“ (3,5 mm)

Karaokės funkcijos: aidas, moteriško / vyriško balso perjungimas, vokalo slopinimas

Karaokės funkcijos: aidas, moteriško / vyriško balso perjungimas, vokalo slopinimas

Matmenys: 268 x 556 x 285 mm

Techninės savybės

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється супер

Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.

Argumentai už

За

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Naudojimo data 2020-07-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Naudojimo data 2020-07-20

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