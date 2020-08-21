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Išlaisvinkite žemuosius dažnius
Sudrebinkite kambarį su „Bluetooth“ vakarėlių garsiakalbiu, kuriame yra du žemųjų dažnių garsiakalbiai griausmingiems žemiesiems garsams! Galite prijungti gitarą bei mikrofoną ir šėlti pagal savo melodijas. Taip pat yra apšvietimo efektų, linksmų karaokės funkcijų ir veikia 14 valandų.
„Bluetooth®“
Karaokės funkcijos: aidas, moteriško / vyriško balso perjungimas, vokalo slopinimas
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється супер
Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.
Argumentai už
За
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Naudojimo data 2020-07-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Naudojimo data 2020-07-20