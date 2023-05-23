30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
TAPH802BK/00
40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ausis uždengiančios
Savaitę po savaitės šios ausinės paruoštos net ir reikliausioms kelionėms. Vienas įkrovimas trunka vos 1,5 val. ir galite klausytis arba kalbėti 30 val. Du greitojo įkrovimo lygiai: spartusis įkrovimas ir greitasis įkrovimas, su kuriais klausysitės dar 2 arba 6 valandas. Tad galite klausytis nuo pirmadienio iki penktadienio ir ilgiau.
Iš tobulai suderintų neodimio akustinių garsiakalbių sklinda sodrūs bosiniai ir aiškūs vidutinio dažnio diapazono garsai
Šios belaidės ausinės turi minkštus ausų gaubtelius, kurie tvarkingai sulankstomi dviem konfigūracijomis. Sulankstytus lygiai puikiai tinka laikyti biure, stalčiuje. Arba galite sulankstyti lygiai ir į vidų taip, kad kompaktiškas ryšulėlis tilptų į paltų kišenes ir krepšius.
3.6
iš 5
10
Atsiliepimai
Johan Monke
23/05/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Gabaryty i funkcje.
Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.
Argumentai už
W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.
Argumentai prieš
Brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
bialy
26/09/2021
Polska
Jakoś, cena
Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie
Argumentai už
wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio
Argumentai prieš
brak pokrowca, krótki kabel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
To ja Pseudonim
17/09/2021
Polska
Bezproblemowe słuchawki
Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.
Argumentai už
Czas pracy bez konieczności doładowywania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Tikrieji rezultatai gali skirtis