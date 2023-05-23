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  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
  • Aptakus dizainas. Veikia 30 val.

Nutraukta gamyba

Belaidės „Bluetooth®“ ausinės

TAPH802BK/00

3.6
| (10) Atsiliepimai
Aptakus dizainas. Veikia 30 val.
Kad ir ką veiktumėte šią savaitę. Su šiomis belaidėmis, ant ausų dedamomis ausinėmis keliausite maloniau ir girdėsite subalansuotą, visapusiškesnį garsą iki 30 val. Jei reikia ilgiau, įkrovę greituoju būdu naudosite dar 2–6 papildomas valandas
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Didelės raiškos garso belaidės ausinės

Aptakus dizainas. Veikia 30 val.

  • 40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ausis uždengiančios

Kiekviena kelionė. 30 val. grojimo.

Savaitę po savaitės šios ausinės paruoštos net ir reikliausioms kelionėms. Vienas įkrovimas trunka vos 1,5 val. ir galite klausytis arba kalbėti 30 val. Du greitojo įkrovimo lygiai: spartusis įkrovimas ir greitasis įkrovimas, su kuriais klausysitės dar 2 arba 6 valandas. Tad galite klausytis nuo pirmadienio iki penktadienio ir ilgiau.

Detalus garsas. Galingas bosinis garsas

Iš tobulai suderintų neodimio akustinių garsiakalbių sklinda sodrūs bosiniai ir aiškūs vidutinio dažnio diapazono garsai

Lanksti konstrukcija

Šios belaidės ausinės turi minkštus ausų gaubtelius, kurie tvarkingai sulankstomi dviem konfigūracijomis. Sulankstytus lygiai puikiai tinka laikyti biure, stalčiuje. Arba galite sulankstyti lygiai ir į vidų taip, kad kompaktiškas ryšulėlis tilptų į paltų kišenes ir krepšius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.6

iš 5

10

Atsiliepimai

23/05/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Gabaryty i funkcje.

Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.

Argumentai už

W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.

Argumentai prieš

Brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

26/09/2021

Polska

Polska

Jakoś, cena

Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie

Argumentai už

wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio

Argumentai prieš

brak pokrowca, krótki kabel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/09/2021

Polska

Polska

Bezproblemowe słuchawki

Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.

Argumentai už

Czas pracy bez konieczności doładowywania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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