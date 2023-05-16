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Nutraukta gamyba
TAPH805BK/00
40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ausis uždengiančios
Bet kurios kelionės metu šios ausinės yra paruoštos veikti. Vienas įkrovimas trunka vos 2 val. Išjungę aktyvų triukšmo šalinimą, galite klausytis (arba kalbėti) 30 val., įjungę – 25 val. Du greitojo įkrovimo lygiai: spartusis įkrovimas ir greitasis įkrovimas, su kuriais klausysitės dar 2 arba 6 valandas.
Su aktyviu triukšmo šalinimu viską palikite nuošalyje. Nutildykite traukinio ar dirbančiųjų biure keliamą triukšmą mygtuko paspaudimu. Būdami išvykę ir naudodami budrumo režimą, galite klausytis muzikos ir girdėti pritaikytą gatvės triukšmą.
Nuo grojaraščio iki tinklalaidžių – per tobulai suderintus neodimio akustinius garsiakalbius girdėsite sodrius bosinius ir aiškius vidutinio dažnio garsus. Minkštos ausų gaubtelių pagalvėlės uždengia visą ausį ir sukuriama izoliacija, skirta išoriniam triukšmui pasyviai izoliuoti. Lankelis yra lengvas, lengvai reguliuojamas ir glotnus. Šios ausinės neįsipainios plaukuose.
Apdovanojimai
3.7
iš 5
74
Atsiliepimai
EwelinaR
16/05/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Świetne sluchawki
Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.
Argumentai už
Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.
Argumentai prieš
Niema
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jogurt
01/09/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Super!
Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jachu 2022
03/08/2022
Polska
Audiofilskie słuchawki
Jest ok bardzo dobra jakość dźwięku ma cechy audiofilskie nie dziwię się że dostał ten produkt 9 nagród polecam kupić nie zastanawiaj się mocny głęboki bas i dzwięk wyśmienity
Argumentai už
Dobra jakość audio
Argumentai prieš
Brak wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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