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  • Valdykite tylą

Nutraukta gamyba

Aukštos raišk. garso belaidės, ausis uždeng. ausinės

TAPH805BK/00

3.7
| (74) Atsiliepimai

9 Apdovanojimai

Valdykite tylą
Klausykitės muzikos, o ne lietaus. Šiose ant ausų dedamose belaidėse ausinėse galite valdyti aktyvią triukšmo šalinimo funkciją, kad ji būtų pritaikyta jūsų situacijai. Jos veikia 30 val. ir yra lanksčiai bei greitai įkraunamos, tad užteks visai kelionei
Peržiūrėti visas naudas

Ant ausų dedamos belaidės ausinės su aktyvia triukšmo šalinimo funkcija

Valdykite tylą

  • 40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ausis uždengiančios

30 val. grojimo arba kalbėjimo trukmė (25 val., kai įjungtas ANC)

Bet kurios kelionės metu šios ausinės yra paruoštos veikti. Vienas įkrovimas trunka vos 2 val. Išjungę aktyvų triukšmo šalinimą, galite klausytis (arba kalbėti) 30 val., įjungę – 25 val. Du greitojo įkrovimo lygiai: spartusis įkrovimas ir greitasis įkrovimas, su kuriais klausysitės dar 2 arba 6 valandas.

Aktyvus triukšmo šalinimas (ANC). Pasinerkite į veiklą ir girdėkite muziką

Su aktyviu triukšmo šalinimu viską palikite nuošalyje. Nutildykite traukinio ar dirbančiųjų biure keliamą triukšmą mygtuko paspaudimu. Būdami išvykę ir naudodami budrumo režimą, galite klausytis muzikos ir girdėti pritaikytą gatvės triukšmą.

Glotnus, reguliuojamas lankelis. Minkštos ausų gaubtelių pagalvėlės

Nuo grojaraščio iki tinklalaidžių – per tobulai suderintus neodimio akustinius garsiakalbius girdėsite sodrius bosinius ir aiškius vidutinio dažnio garsus. Minkštos ausų gaubtelių pagalvėlės uždengia visą ausį ir sukuriama izoliacija, skirta išoriniam triukšmui pasyviai izoliuoti. Lankelis yra lengvas, lengvai reguliuojamas ir glotnus. Šios ausinės neįsipainios plaukuose.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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  • Award image AWARD-3620370
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  • Award image AWARD-3620409
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Atsiliepimai

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3.7

iš 5

74

Atsiliepimai

16/05/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Świetne sluchawki

Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.

Argumentai už

Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.

Argumentai prieš

Niema

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

01/09/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Super!

Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

03/08/2022

Polska

Polska

Audiofilskie słuchawki

Jest ok bardzo dobra jakość dźwięku ma cechy audiofilskie nie dziwię się że dostał ten produkt 9 nagród polecam kupić nie zastanawiaj się mocny głęboki bas i dzwięk wyśmienity

Argumentai už

Dobra jakość audio

Argumentai prieš

Brak wad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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