Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.