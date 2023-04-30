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Nutraukta gamyba

Internetinis radijas

TAPR802/12

4.1

| (15) Atsiliepimai

Daugiau mėgstamų dalykų

Kad ir kuo besidomėtumėte, su šiuo „Philips“ internetiniu radiju galėsite dar labiau praplėsti savo akiratį. Tai ne tik internetas, DAB ir FM radijas, bet ir „Spotify Connect“ paslauga bei galimybė srautiniu būdu perduoti duomenis iš mobiliojo prietaiso.

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Daugiau mėgstamų dalykų

  • DAB+

  • „Spotify Connect“

  • „Bluetooth®“

Internetinis radijas. Tūkstančiai ranka pasiekiamų stočių

Muzika. Šnekamasis radijas. Detektyvai. Šis internetinis radijas – jūsų bilietas į tūkstančius stočių visame pasaulyje, transliuojančių visas įmanomas programas. Skaitmeninis radijo imtuvas užtikrina aiškų garsą ir jūs galite iš anksto nustatyti iki 20 mėgstamų interneto, DAB+ ar FM stočių.

Belaidis srautinis muzikos perdavimas per „Bluetooth“

DAB+/FM skaitmeninis radijas

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

15

Atsiliepimai

2

30/04/2023

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Suht hea asi.

Proobleemsem koht on kui tepsel välja tõmmata, siis peab pool tundi wifiga ühildama ja kogu see kanalite ja muu seadistus võtab kaua aega, miks asjad ei salvestu, iga voolukatkestus tekitab fustratsiooni.

Argumentai už

Töötab ilusti kui asjad paigas ja nett olemas

Argumentai prieš

Seadistamine peale voolu katkestust ja interneti laadimine võtab kaua aega

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPR802 Internetiraadio

Naudojimo data 2022-10-30

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPR802 Internetiraadio

Naudojimo data 2022-10-30

07/04/2023

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.

Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.

Argumentai už

Dost funkcí pro naladění se do pohody.

Argumentai prieš

Žádná mě nenapadá.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPR802 Internetové rádio

Naudojimo data 2023-03-07

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPR802 Internetové rádio

Naudojimo data 2023-03-07

13/06/2022

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Dokonale splnil me očekávání

Pro neobyčejný zážitek při poslouchání stanic celé planety, doporučuji všem co rádi poslouchají rádia bez hranic.

Argumentai už

Malý ale šikovný

Argumentai prieš

Nepociťuji

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPR802 Internetové rádio

Naudojimo data 2021-05-13

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPR802 Internetové rádio

Naudojimo data 2021-05-13

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.