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TAPR802/12
Daugiau mėgstamų dalykų
Kad ir kuo besidomėtumėte, su šiuo „Philips“ internetiniu radiju galėsite dar labiau praplėsti savo akiratį. Tai ne tik internetas, DAB ir FM radijas, bet ir „Spotify Connect“ paslauga bei galimybė srautiniu būdu perduoti duomenis iš mobiliojo prietaiso.
DAB+
„Spotify Connect“
„Bluetooth®“
Muzika. Šnekamasis radijas. Detektyvai. Šis internetinis radijas – jūsų bilietas į tūkstančius stočių visame pasaulyje, transliuojančių visas įmanomas programas. Skaitmeninis radijo imtuvas užtikrina aiškų garsą ir jūs galite iš anksto nustatyti iki 20 mėgstamų interneto, DAB+ ar FM stočių.
4.1
iš 5
15
Atsiliepimai
Uuuuuuu
30/04/2023
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Suht hea asi.
Proobleemsem koht on kui tepsel välja tõmmata, siis peab pool tundi wifiga ühildama ja kogu see kanalite ja muu seadistus võtab kaua aega, miks asjad ei salvestu, iga voolukatkestus tekitab fustratsiooni.
Argumentai už
Töötab ilusti kui asjad paigas ja nett olemas
Argumentai prieš
Seadistamine peale voolu katkestust ja interneti laadimine võtab kaua aega
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPR802 Internetiraadio
Naudojimo data 2022-10-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPR802 Internetiraadio
Naudojimo data 2022-10-30
Moto 1
07/04/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.
Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.
Argumentai už
Dost funkcí pro naladění se do pohody.
Argumentai prieš
Žádná mě nenapadá.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPR802 Internetové rádio
Naudojimo data 2023-03-07
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPR802 Internetové rádio
Naudojimo data 2023-03-07
Naslouchač
13/06/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Dokonale splnil me očekávání
Pro neobyčejný zážitek při poslouchání stanic celé planety, doporučuji všem co rádi poslouchají rádia bez hranic.
Argumentai už
Malý ale šikovný
Argumentai prieš
Nepociťuji
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPR802 Internetové rádio
Naudojimo data 2021-05-13
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPR802 Internetové rádio
Naudojimo data 2021-05-13