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TAR1509/00
FM / AM
Analoginis derinimas
Yra maitinimo elementai
Su šiuo lengvų nešiojamu FM / AM radiju gausite ryškų ir švarų visų mėgstamiausių stočių garsą. Analoginis derinimas leidžia lengvai rasti tai, ko ieškote, o ilga teleskopinė antena leidžia priimti geriausiai, kad ir kur būtumėte.
Dviem sukamaisiais ratukais galite derinti radiją ir reguliuoti garsumą, o FM ir AM bangų diapazonams perjungti yra patogus šoninis jungiklis. Dideliame, aiškiame derinimo lange matysite, kurį dažnį nustatote, o kai signalas stiprus, šviečia LED indikatorius.
Šis analoginis radijas yra pakankamai mažas, kad tilptų kišenėje, arba naudodami pridėtą dirželį, galite pasikabinti jį ant riešo. Maitinamas 2 AAA baterijomis, o asmeniniam klausymui skirtas ausinių prievadas: puikiai tinka, jei norite išgirsti naujausius sporto rezultatus apsipirkinėdami!
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