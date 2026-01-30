30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Kompaktiškas nešiojamas radijas
FM / AM analoginis derinimas
Integruotas ličio jonų akumuliatorius
SOS žibintuvėlis
Šis praktiškas naudojamas radijas taps tobulu palydovu ilguose žygiuose. Jis priima aiškų radijo signalą, įkrauna kitus įrenginius ir apšviečia kelią galingu žibintuvėliu. Jis gali skleisti net garsų SOS signalą ir mirksėti šviesomis.
Šis praktiškas radijas tikrai nenuvils. Įkraukite radiją, naudodami pridedamą USB-C laidą, ir klausykitės iki 32 valandų vidutiniu garsumu.
Niekad nepraraskite maitinimo! Galėsite visuomet įkrauti saulės elementais radijo viršuje arba sukdami pridedamą rankenėlę. Į radiją galima įstatyti 3 AAA baterijas (nepridedamos). USB-A prievadas suteikia galimybę naudoti radiją kitiems įrenginiams įkrauti kraštutiniu atveju.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Argumentai už
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Argumentai prieš
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Przenośne radio z latarką
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR1609 Przenośne radio z latarką