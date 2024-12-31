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Nutraukta gamyba
TAR3205/12
FM, skaitmeninis derinimas
Dvigubas signalas
FM derintuvas priima aiškų signalą ir galite nustatyti iki 10 mėgstamų stočių išankstinių nustatymų. Ekrane aiškiai matomas laikas.
Užmikite ramiu miegu fone skambant mėgstamai radijo stočiai. Galite nustatyti laikrodžio išsijungimo laikmatį, kad radijas veiktų iki 2 valandų. Pasibaigus nustatytam laikui, radijas išsijungia.
Naudodami dvigubo signalo funkciją, galite nustatyti du skirtingus žadintuvus, o švelnaus žadinimo funkcija įjungs palaipsniui garsėjantį radiją, kad ramiai pradėtumėte dieną.
3.5
iš 5
13
Atsiliepimai
AnoniKolo
31/12/2024
Polska
Zajefajny
Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"
Argumentai už
Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy
Argumentai prieš
W sumie to nie znalazłem żadnych
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3205 Radiobudzik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3205 Radiobudzik
Heniu 55-66
26/11/2021
Polska
Radio budzik
Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3205 Radiobudzik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3205 Radiobudzik
Becko
02/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Отличен обхват и качествен звук.
Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3205 Радиочасовник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3205 Радиочасовник