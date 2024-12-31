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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas

TAR3205/12

3.5
| (13) Atsiliepimai
Pabuskite ir naudokite
Su šiuo FM skaitmeninio laikrodžio radiju viskas paprasta. Daugybė iš anksto nustatytų radijo stočių paprasta rasti, o žadintuvą galite nustatyti taip, kad pažadintų švelniai didindamas radijo garsumą. Norite dar pamiegoti? Tiesiog pasiekite ir paspauskite snaudimo mygtuką.
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Pabuskite ir naudokite

  • FM, skaitmeninis derinimas

  • Dvigubas signalas

FM skaitmeninis radijas

FM derintuvas priima aiškų signalą ir galite nustatyti iki 10 mėgstamų stočių išankstinių nustatymų. Ekrane aiškiai matomas laikas.

Išsijungimo laikmatis. Užmikite klausydamiesi radijo

Užmikite ramiu miegu fone skambant mėgstamai radijo stočiai. Galite nustatyti laikrodžio išsijungimo laikmatį, kad radijas veiktų iki 2 valandų. Pasibaigus nustatytam laikui, radijas išsijungia.

Dvigubas signalas. Vienas laikrodis – du žadintuvo skambučiai

Naudodami dvigubo signalo funkciją, galite nustatyti du skirtingus žadintuvus, o švelnaus žadinimo funkcija įjungs palaipsniui garsėjantį radiją, kad ramiai pradėtumėte dieną.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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3.5

iš 5

13

Atsiliepimai

31/12/2024

Polska

Polska

Zajefajny

Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"

Argumentai už

Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy

Argumentai prieš

W sumie to nie znalazłem żadnych

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3205 Radiobudzik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3205 Radiobudzik

26/11/2021

Polska

Polska

Radio budzik

Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3205 Radiobudzik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3205 Radiobudzik

02/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Отличен обхват и качествен звук.

Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3205 Радиочасовник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAR3205 Радиочасовник

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