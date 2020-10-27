30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
TAS1509BK/00
Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
Kad ir kur keliautumėte, pasiimkite savo muziką su šiuo puikiu Bluetooth garsiakalbiu. Pasyvusis spinduolis užtikrina sodrius žemuosius dažnius, o IPX7 klasė reiškia, kad garsiakalbį galima be jokių problemų panardinti į vandenį 30 minučių. Kad ir kur būtumėte, atsiliepkite į skambučius laisvomis rankomis.
Pasyvusis spinduolis. Sodrūs žemieji dažniai
Sujunkite du garsiakalbius, kad klausytumėtės stereofoninio garso
5W RMS išėjimo galia
Atsparumas vandeniui pagal IPX7
Ši nuostabi maža kolonėlė atkuria neįtikėtinai sodrius ir energingus žemuosius dažnius. Pasiimkite muziką su savimi ir aiškiai ją girdėkite sode, vaikščiodami ar paplūdimyje. Puikiai tinka pasiimti su savimi, kad ir ką planuotumėte veikti.
Norite dar sodresnio garso? Galite lengvai sujungti du vienodus garsiakalbius ir mėgautis fantastišku stereofoniniu garsu. Klausykitės muzikos taip, kaip ji ir turėtų skambėti. Net keliaudami nepraleisite nė vieno ritmo ar žodžio.
Šis puikus mažas garsiakalbis pasiruošęs viskam. Nesvarbu, ar jus užklupo lietus, ar liejate prakaitą, ar net šokate iš valties, IPX7 atsparumo vandeniui klasė reiškia, kad garsiakalbį galima panardinti iki 30 minučių be jokių problemų.
Atsiliepimai