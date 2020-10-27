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  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką
  • Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką

Belaidis garsiakalbis

TAS1509BK/00

Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką

Kad ir kur keliautumėte, pasiimkite savo muziką su šiuo puikiu Bluetooth garsiakalbiu. Pasyvusis spinduolis užtikrina sodrius žemuosius dažnius, o IPX7 klasė reiškia, kad garsiakalbį galima be jokių problemų panardinti į vandenį 30 minučių. Kad ir kur būtumėte, atsiliepkite į skambučius laisvomis rankomis.

Peržiūrėti visas naudas

Kad ir kur būtumėte, tinkamai girdėkite savo muziką

  • Pasyvusis spinduolis. Sodrūs žemieji dažniai

  • Sujunkite du garsiakalbius, kad klausytumėtės stereofoninio garso

  • 5W RMS išėjimo galia

  • Atsparumas vandeniui pagal IPX7

Pasyvusis spinduolis energingiems žemiesiems dažniams

Pasyvusis spinduolis energingiems žemiesiems dažniams

Ši nuostabi maža kolonėlė atkuria neįtikėtinai sodrius ir energingus žemuosius dažnius. Pasiimkite muziką su savimi ir aiškiai ją girdėkite sode, vaikščiodami ar paplūdimyje. Puikiai tinka pasiimti su savimi, kad ir ką planuotumėte veikti.

Susiekite su tokiu pačiu garsiakalbiu, kad galėtumėte mėgautis stereofoniniu garsu

Norite dar sodresnio garso? Galite lengvai sujungti du vienodus garsiakalbius ir mėgautis fantastišku stereofoniniu garsu. Klausykitės muzikos taip, kaip ji ir turėtų skambėti. Net keliaudami nepraleisite nė vieno ritmo ar žodžio.

Atsparumas vandeniui pagal IPX7

Atsparumas vandeniui pagal IPX7

Šis puikus mažas garsiakalbis pasiruošęs viskam. Nesvarbu, ar jus užklupo lietus, ar liejate prakaitą, ar net šokate iš valties, IPX7 atsparumo vandeniui klasė reiškia, kad garsiakalbį galima panardinti iki 30 minučių be jokių problemų.

Techninės savybės

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