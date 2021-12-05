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Nutraukta gamyba

Belaidis garsiakalbis

TAS3505/00

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Bet kur namuose

Ryto melodijos vonioje. Įkvepiančios tinklalaidės namų biure. Šis stilingas „Bluetooth“ garsiakalbis, pasižymintis garsiakalbio audiniu su vilna ir iškiliais mygtukais, visada atrodo priderintas. Girdėsite neįtikėtinai sodrų garsą, o garsiakalbis veiks 10 valandų.

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Bet kur namuose

  • „Bluetooth®“

  • 5 W išėjimo galia

  • 10 val. grojimo

Tobula formos ir veikimo harmonija

Tobula formos ir veikimo harmonija

Per šį paprastą, tačiau įspūdingą „Bluetooth“ garsiakalbį muziką leisite stilingai. Iškiliaisiais mygtukais galite valdyti muzikos atkūrimą, „Bluetooth“ ir kitas funkcijas. Su įmontuotu mikrofonu laisvomis rankomis kalbėsite telefonu, o su nešimui skirta rankena lengvai pernešite iš vieno kambario į kitą.

Veikia 10 val. 2,5 val. krovimas

Veikia 10 val. 2,5 val. krovimas

Vieną kartą įkrovę klausysitės 10 val., o belaidžio veikimo nuotolis yra 20 m. Garsiakalbio įkrovimas trunka 2,5 val. per pridedamą USB-C laidą. Pasyvieji skleistuvai perteikia stiprius žemuosius dažnius, o garsas išlieka aiškus net klausant dideliu garsu.

„Kvadrat“ garsiakalbio medžiaga. Sukurta taip, kad per ją sklistų garsas

Šis garsiakalbis yra uždengtas aukščiausios kokybės garsiakalbių audiniu, kurį pagamino aukščiausios klasės gamintojas „Kvadrat“. Graži vilnonė medžiaga yra akustiškai atvira, todėl garsas gali laisvai sklisti iš garsiakalbio į kambarį.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • AWARD-1679621 vaizdas

Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

05/12/2021

Magyarország

Magyarország

Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal

Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.

Argumentai už

Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.

Argumentai prieš

A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Naudojimo data 2020-11-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Naudojimo data 2020-11-05

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Atsakomybės apribojimai

  1. IPX7 įvertinimas reiškia, kad garsiakalbį galima panardinti į iki 1 m gylį iki 30 min. Garsiakalbio medžiaga nėra atspari vandeniui, tačiau nesušlampa nuo vandens lašų.