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Bet kur namuose
Ryto melodijos vonioje. Įkvepiančios tinklalaidės namų biure. Šis stilingas „Bluetooth“ garsiakalbis, pasižymintis garsiakalbio audiniu su vilna ir iškiliais mygtukais, visada atrodo priderintas. Girdėsite neįtikėtinai sodrų garsą, o garsiakalbis veiks 10 valandų.
„Bluetooth®“
5 W išėjimo galia
10 val. grojimo
Per šį paprastą, tačiau įspūdingą „Bluetooth“ garsiakalbį muziką leisite stilingai. Iškiliaisiais mygtukais galite valdyti muzikos atkūrimą, „Bluetooth“ ir kitas funkcijas. Su įmontuotu mikrofonu laisvomis rankomis kalbėsite telefonu, o su nešimui skirta rankena lengvai pernešite iš vieno kambario į kitą.
Vieną kartą įkrovę klausysitės 10 val., o belaidžio veikimo nuotolis yra 20 m. Garsiakalbio įkrovimas trunka 2,5 val. per pridedamą USB-C laidą. Pasyvieji skleistuvai perteikia stiprius žemuosius dažnius, o garsas išlieka aiškus net klausant dideliu garsu.
Šis garsiakalbis yra uždengtas aukščiausios kokybės garsiakalbių audiniu, kurį pagamino aukščiausios klasės gamintojas „Kvadrat“. Graži vilnonė medžiaga yra akustiškai atvira, todėl garsas gali laisvai sklisti iš garsiakalbio į kambarį.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Sólyom85
05/12/2021
Magyarország
Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal
Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.
Argumentai už
Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.
Argumentai prieš
A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Naudojimo data 2020-11-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Naudojimo data 2020-11-05
IPX7 įvertinimas reiškia, kad garsiakalbį galima panardinti į iki 1 m gylį iki 30 min. Garsiakalbio medžiaga nėra atspari vandeniui, tačiau nesušlampa nuo vandens lašų.