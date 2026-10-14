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TAS5305/00
Pasiimkite vakarėlį
Pasiimkite muziką bet kur, naudodami vakarėliui paruoštą, vandeniui atsparų „Bluetooth“ garsiakalbį! Jis veikia 12 valandų ir skleidžia energingą garsą bei trankius žemuosius garsus. Spalvotos LED lemputės šviečia pagal melodiją. Su „Audio-in“ jungtimi prijungsite bet kokius šaltinius.
„Bluetooth®“
16 W išėjimo galia
Veikia 12 valandų
IPX7 atsparumas vandeniui
Šis nešiojamas „Bluetooth“ garsiakalbis įvertintas IPX7 atsparumu. Tai reiškia, kad jį galima visiškai panardinti į vandenį iki 1 m gylyje iki 30 min. Galite šėlti duše, prie baseino ar net baseine! Belaidžio veikimo diapazonas yra 20 m.
Garsas išlieka aiškus net, jei muzika groja garsiai, o pasyvieji spinduoliai sustiprina žemuosius dažnius. Veikia 12 valandų, o pilnas įkrovimas trunka 6 val. Norite dar didesnio vakarėlio? susiekite su identišku garsiakalbiu, kad garsas būtų erdvinis.
Šėlsta vakarėlis, šėlsta ir šviesų šou. LED lempos kiekviename garsiakalbio gale šviečia pagal melodiją.
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