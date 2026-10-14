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Nutraukta gamyba

Belaidis garsiakalbis

TAS5305/00

Pasiimkite vakarėlį

Pasiimkite muziką bet kur, naudodami vakarėliui paruoštą, vandeniui atsparų „Bluetooth“ garsiakalbį! Jis veikia 12 valandų ir skleidžia energingą garsą bei trankius žemuosius garsus. Spalvotos LED lemputės šviečia pagal melodiją. Su „Audio-in“ jungtimi prijungsite bet kokius šaltinius.

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Pasiimkite vakarėlį

  • „Bluetooth®“

  • 16 W išėjimo galia

  • Veikia 12 valandų

  • IPX7 atsparumas vandeniui

Atsparus vandeniui ir paruoštas kelionei

Atsparus vandeniui ir paruoštas kelionei

Šis nešiojamas „Bluetooth“ garsiakalbis įvertintas IPX7 atsparumu. Tai reiškia, kad jį galima visiškai panardinti į vandenį iki 1 m gylyje iki 30 min. Galite šėlti duše, prie baseino ar net baseine! Belaidžio veikimo diapazonas yra 20 m.

12 valandų šėlsmas vakarėlyje

12 valandų šėlsmas vakarėlyje

Garsas išlieka aiškus net, jei muzika groja garsiai, o pasyvieji spinduoliai sustiprina žemuosius dažnius. Veikia 12 valandų, o pilnas įkrovimas trunka 6 val. Norite dar didesnio vakarėlio? susiekite su identišku garsiakalbiu, kad garsas būtų erdvinis.

Pasinerkite į ritmą. LED apšvietimas

Pasinerkite į ritmą. LED apšvietimas

Šėlsta vakarėlis, šėlsta ir šviesų šou. LED lempos kiekviename garsiakalbio gale šviečia pagal melodiją.

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